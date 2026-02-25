Aria di rivoluzione in casa Juventus. Una rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche Michele Di Gregorio e Mattia Perin che potrebbero lasciare Torino. Il primo non sta offrendo prestazioni all'altezza, mentre il secondo cerca maggiore spazio rispetto a questa stagione. Per questo, la dirigenza valuta diversi profili per la porta e tra questi spunta anche la candidatura di Alisson Becker che potrebbe lasciare il Liverpool in estate.

Idea Alisson per la porta

Non solo profili italiani come Provedel, Vicario e Carnesecchi. Stando ad alcuni rumors, il club bianconero starebbe sondando il terreno per il portiere brasiliano che dopo grandi stagioni al Liverpool potrebbe decidere di confrontarsi con altre realtà e provare il ritorno in Italia dopo la parantesi con la maglia della Roma.

La Juve potrebbe mettere sul piatto una cifra contenuta tra i 15-20 milioni per convincere i Reds, ma il vero scoglio è rappresentato dall'alto ingaggio del classe 92. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta o gia bene avviata, ma di un sondaggio da parte dei bianconeri che potrebbe prendere forma nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Alisson rappresenterebbe un grande colpo per la Vecchia Signora, non soltanto a livello tecnico ma anche a livello di leadership. Il 33enne brasiliano sarebbe l'uomo giusto per guidare la retroguardia bianconera sia in campo italiano ma soprattutto in quello europeo, vista la sua enorme esperienza a livello internazionale.

Possibile offerta del Galatasaray per Koopmeiners

Teun Koopmeiners può lasciare la Juventus a giugno. Il centrocampista olandese non è riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista durante la sua esperienza in bianconero ed a giugno la società potrebbe ascoltare offerte provenienti da diversi club europei. Tra le società maggiormente interessate ci sarebbe il Galatasaray contro cui Koop ha siglato la sua unica doppietta juventina. Il club turco già da diversi mesi avrebbero opzionato il classe 98 come rinforzo ideale per il centrocampo ed in estate potrebbe ritornare alla carica per provare ad imbastire una trattativa concreta con la Juventus. Il club bianconero prenderebbe in considerazione offerte da non meno di 40-45 milioni di euro, visti i 60 milioni spesi non meno di due stagioni fa per prelevare l'olandese dall'Atalanta.

Con l'eventuale cessione di Koopmeiners, la Juve potrebbe ritornare sul mercato per rinforzare la mediana ed acquistare un giocatore con le caratteristiche giuste per il modulo di mister Spalletti. Non tramonta il sogno Tonali e resta in piedi anche la candidatura di Hujlmand, valutato 40 milioni dallo Sporting.