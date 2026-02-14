L’Italia di rugby si prepara ad affrontare l’Irlanda oggi, sabato 14 febbraio 2026, all’Aviva Stadium di Dublino. La partita, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni, vede gli Azzurri, reduci da una convincente vittoria contro la Scozia, cercare un risultato di prestigio in trasferta. L’Irlanda, reduce da una sconfitta all’esordio contro la Francia, risponde con sette cambi nella propria formazione.

Formazioni ufficiali e contesto della partita

Il commissario tecnico dell’Italia, Quesada, conferma in blocco il XV che ha ottenuto la vittoria all’Olimpico la settimana precedente.

L’unica variazione riguarda la posizione di Brex, indisponibile, con Lorenzo Pani che prende il suo posto. Sul fronte irlandese, Andy Farrell apporta significative modifiche alla squadra, operando sette cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro la Francia. La squadra italiana dovrà puntare sulla precisione nel gioco al piede e sulla solidità difensiva già dimostrate contro la Scozia, cercando al contempo di sfruttare il gioco aperto.

Orario del match e copertura

Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 15.10. OA Sport offrirà una diretta testuale dell’evento, garantendo aggiornamenti costanti e approfondimenti durante tutta la durata della sfida.

Precedenti e statistiche tra le due nazionali

La storia degli scontri diretti tra Irlanda e Italia, iniziati nel 1988, conta 38 partite disputate, con un bilancio nettamente favorevole all’Irlanda, che ha prevalso in 34 occasioni, contro le quattro vittorie italiane. Nel contesto del Sei Nazioni, l’Irlanda domina con 25 successi contro un solo successo degli Azzurri, risalente al 2013. Inoltre, l’Italia non ottiene una vittoria a Dublino da quasi vent’anni. Questi dati sottolineano la storica difficoltà per gli Azzurri in trasferta contro l’Irlanda, ma evidenziano anche l’importanza della sfida odierna come un banco di prova fondamentale per valutare la crescita della squadra guidata da Quesada.