Federica Brignone si prepara ad affrontare la disciplina del gigante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver ottenuto la medaglia d'oro nel superG, la sciatrice ha condiviso le sue impressioni in vista della gara, fissata per domenica 15 febbraio sulle piste delle Tofane. La prima manche è prevista alle ore 10.00, seguita dalla seconda alle ore 13.30.

Un bilancio tra emozione e pragmatismo

“Dopo la vittoria in superG, sono state due giornate bellissime ma intense dal punto di vista emotivo, durante le quali ho percepito tutto l'affetto del pubblico.

Ora mi sto nuovamente immergendo nell'atmosfera olimpica e spero di affrontare la prossima gara con la stessa serenità che ho avuto nel supergigante e nella discesa.” Con queste dichiarazioni, Brignone ha delineato il suo stato d'animo, un mix di entusiasmo e concentrazione.

La sciatrice valdostana ha confessato di essere giunta a Cortina con “poche certezze e altrettanto poco allenamento”, ma ha evidenziato di sentirsi fisicamente in buona forma: “Mi sento bene fisicamente, non ho grandi deficit e un po' di fastidio è sempre presente, tuttavia sto meglio rispetto alla settimana scorsa.”

Strategia e condizioni ideali

Brignone ha spiegato la sua intenzione di massimizzare la sua esperienza e le sue capacità tecniche in una competizione che si protrarrà per circa tre minuti: “Devo dare il massimo con ciò che ho, si tratterà di circa 3 minuti di performance.

Il mio obiettivo è sfruttare la mia esperienza e la mia abilità tecnica.”

In merito alle condizioni della neve, ha aggiunto: “Da Kronplatz in poi ho disputato solo tre giorni di gigante, e nemmeno completi. Spero ci sia neve primaverile.” Ha infine descritto il suo ultimo allenamento come “molto aggressivo”, indicando una crescita sia mentale che fisica. Ha espresso gratitudine per i messaggi di supporto ricevuti, in particolare da ex sciatrici come Nicole Hosp e Dominique Gisin, che le hanno trasmesso gioia comunicandole di aver compiuto “qualcosa di incredibile.”

Contesto e precedenti

Il gigante femminile si svolgerà domenica 15 febbraio, con la prima manche alle ore 10.00 e la seconda alle ore 13.30, entrambe sulla pista Olympia delle Tofane.

Brignone si presenta a questa competizione forte del successo nel superG di giovedì 12 febbraio, un momento significativo di grande emozione e rilancio dopo un lungo periodo di recupero dall'infortunio subito lo scorso aprile.