Dopo la sua prima stagione con la squadra UAE Emirates, il corridore belga Rune Herregodts ha condiviso i segreti che hanno permesso alla formazione di dominare il panorama del ciclismo. In un'intervista rilasciata a Wielerflits, Herregodts ha sottolineato un elemento fondamentale per il successo del team: "Il motivo principale è l'equilibrio che abbiamo qui come corridori".

'Nessuno esagera e spinge al limite'

Questo equilibrio, secondo il ciclista, si riflette nella professionalità e nella costanza di ogni membro della squadra, senza però eccedere in situazioni ossessive.

"Tutti qui sono molto professionali e costanti, ma nessuno esagera e spinge al limite. Chiamatela strategia 80/20 o 90/10. Ci alleniamo molto bene tutto l'anno e prestiamo grande attenzione alla nostra alimentazione. Tuttavia, non peseremo ogni singolo grammo a dicembre. Anche Pogacar mangia una fetta di torta durante gli allenamenti. Questo aiuta mentalmente a dare il massimo per tutta la stagione" ha raccontato Rune Herregodts.

Con queste parole, Herregodts mette in evidenza l'importanza di mantenere il giusto equilibrio tra disciplina e libertà, un aspetto spesso trascurato nel mondo del ciclismo professionistico, costantemente alla ricerca di ogni minimo miglioramento delle prestazioni.

'Non ci sono problemi di budget'

Herregodts non ha però nascosto che il generoso budget a disposizione della squadra incida significativamente sui risultati e sulla programmazione quotidiana del team. "Si nota sicuramente la differenza rispetto ai miei team precedenti. Qui non ci sono problemi di budget e non dobbiamo essere estremamente attenti alle finanze. Ma gestiscono molto bene le risorse disponibili e non le sprecano. Questo vale sia per le spese operative della squadra che per gli stipendi. Non fanno nulla di folle o eccessivo, ma se serve qualcosa per migliorare le prestazioni, c'è spazio per farlo", ha dichiarato il ciclista belga.

Questo approccio ponderato alla gestione finanziaria permette alla UAE Emirates di investire in tecnologia avanzata, attrezzature di alta qualità e supporto logistico, elementi essenziali per massimizzare le prestazioni.

"Non credo si possa individuare un singolo fattore o che ci sia un grande segreto sul perché il team stia ottenendo risultati così buoni. Credo che sia una combinazione di quattro o cinque elementi che abbiamo menzionato", ha aggiunto.

Un altro fattore cruciale, secondo Herregodts, è il talento intrinseco che caratterizza il team. "Voglio anche sottolineare questo: non dimenticate che abbiamo un talento incredibile nel team. Questo ha un impatto enorme". L'emergere di giovani talenti e l'affermarsi di corridori già affermati contribuiscono a creare un ambiente stimolante dove ognuno è spinto a dare il massimo.