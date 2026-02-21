L'arrivo in salita di Jebel Hafeet ha ribaltato la situazione all'UAE Tour. Partito da capoclassifica, Antonio Tiberi è stato costretto a cedere sugli insistiti attacchi di Isaac Del Toro, che è riuscito a scrollarselo di dosso e a conquistare tappa e maglia. La corsa, sesta e penultima tappa dell'UAE Tour, si è risolta con un testa a testa tra il messicano e il laziale sui 10 chilometri di salita finale, una scalata più pedalabile rispetto a quella della terza tappa a Jebel Mobrah, ma comunque impegnativa.

Del Toro: 'Devo credere di più in me stesso'

La UAE Emirates ha lavorato in testa al gruppo per preparare l'attacco di Del Toro a Tiberi, imponendo un passo deciso con Adam Yates. Il messicano è poi entrato in azione a circa 4 chilometri dalla vetta, proponendo un primo attacco che è stato respinto da Tiberi. Vista la resistenza del leader della generale, Del Toro ha ripreso fiato, ha rallentato, e poi ha impresso un nuovo e più violento cambio di ritmo. Tiberi ha cercato di resistere ancora, ma alla fine ha ceduto e ha pagato pesantemente lo sforzo negli ultimi due chilometri.

Del Toro è così volato verso il doppio colpo tappa - maglia, mentre l'ormai ex leader della generale si è visto scavalcare anche da un Luke Plapp in straordinaria forma e un convincente Felix Gall, che si sono portati a casa i piazzamenti sul podio e i relativi abbuoni.

Tiberi ha concluso a 31'', appena davanti ad un gruppetto con Johannessen, Nordhagen, Gee e Tejada.

In classifica generale, alla viglia dell'ultima tappa pianeggiante, Del Toro ha 20'' su Tiberi e 1'14'' su Plapp.

"È stata una partita mentale. Ho cercato di avere fiducia e di continuare a provarci. Se non funziona, devi convincerti che può succedere" ha commentato Del Toro al termine della tappa. "Quando ho visto di avere un vantaggio ho cercato di crederci e di arrivare fino al traguardo per ampliarlo. Questa è sicuramente una delle tre vittorie più importanti per me. È molto speciale, soprattutto quando puoi vincere con una squadra come questa. Devo capire che sto lavorando duramente e credere di più in me stesso" ha concluso il vincitore.

41'' in meno del precedente primato

Il livello della prestazione di Del Toro su questa salita è testimoniato dai numeri raccolti. Il messicano ha stabilito il nuovo record di scalata a Jebel Hafeet. Questa salita viene affrontata regolarmente in tutte le edizioni dell'UAE Tour. I tempi migliori erano stati stabiliti da Tadej Pogacar, con 26'16'' sia nel 2021 che nel 2022, e da Adam Yates, con 26'13'' nel 2024. Nelle ultime due edizioni la salita era invece stata completata sopra i 27 minuti.

Quest'anno Del Toro ha fermato il cronometro su 25'32'', ben 41'' in meno del precedente record di Yates e 44'' rispetto al tempo di Pogacar.