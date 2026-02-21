Dopo un avvio di stagione scintillante, con i successi alla Challenge Maiorca e alla Volta Valenciana, Remco Evenepoel ha affrontato uno UAE Tour che si è rivelato per lui molto difficile. La corsa ha messo in luce le difficoltà del campione belga sulle lunghe salite, già emerse più volte negli anni scorsi. Dopo il flop nella tappa di montagna di Jebel Mobrah, Evenepoel ha concluso anche il secondo arrivo in salita a Jebel Hafeet con un significativo distacco dai migliori. Con un ritardo di 52 secondi dal vincitore Isaac Del Toro, la prestazione di Evenepoel ha sollevato interrogativi sulla sua forma attuale e sulle possibilità di essere davvero competitvo in questo tipo di percorsi.

'Non ha più le gambe che aveva a Valencia'

Klaas Lodewyck, direttore sportivo della RedBull Bora hansgrohe, non ha cercato di nascondere la realtà della situazione. In un'intervista a HLN, ha commentato: "Remco non aveva le gambe per competere per la vittoria. Ha fatto quello che doveva fare tutto il giorno, ma il livello di questo UAE Tour è troppo alto per Remco in questo momento."

Queste parole evidenziano come, nonostante le vittorie ottenute nelle prime corse, Evenepoel non abbia una condizione al top, almeno per quanto riguarda le grandi salite. Lodewyck si aspettava certamente di più dal suo corridore dopo l'eccellente avvio di stagione, ma oggi non ha trovato spiegazioni valide per il risultato deludente.

"Non c'è altro da dire a questo punto. Abbiamo concluso che Remco non ha più le gambe che aveva a Valencia", ha affermato il tecnico belga, che ha suggerito la necessità di un recupero per il ciclista.

"Dopo domani, è il momento di qualche giorno di riposo" ha concluso Lodewyck.

Il rientro alla Volta Catalunya

Le sconfitte rimediate in questi due importanti test in montagna rappresentano un campanello d'allarme significativo nel suo processo di avvicinamento al Tour de France e all'obiettivo a lungo termine di diventare un punto di riferimento per i grandi giri del ciclismo. A breve, Evenepoel partirà per Tenerife per un ritiro di allenamento in quota, dove lavorerà per migliorare la sua condizione in vista della Volta a Catalunya, il suo prossimo appuntamento.

La Volta Catalunya scatterà il 23 marzo. Questa sarà l'ultima corsa prima del trittico delle Ardenne, Amstel - Freccia - Liegi, con cui Remco Evenepoel concluderà la sua prima parte di stagione.