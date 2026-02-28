Federico Pellegrino torna in gara nella sprint a tecnica libera di Coppa del Mondo a Falun, Svezia, con l'obiettivo di centrare un nuovo podio nella sua specialità prediletta.

Contesto e ambizioni

La tappa di Falun segna la ripresa del circuito dopo le Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 e precede i Mondiali 2027, che si terranno proprio in questa località. Pellegrino, reduce dai due bronzi conquistati nella sua ultima Olimpiade, punta a confermare la sua competitività nella sprint TL, tecnica in cui ha già raccolto successi e medaglie.

La gara di oggi

La qualificazione maschile è prevista alle ore 13:35, seguita dalle fasi finali nel pomeriggio. Pellegrino, forte della sua esperienza e del palmarès, si presenta come uno dei principali candidati al podio, pronto a sfidare il dominatore norvegese Johannes Høsflot Klaebo, vincitore di tutte le gare individuali e a squadre a Milano‑Cortina.

La squadra italiana

Oltre a Pellegrino, in gara per l’Italia ci sono Elia Barp, Michael Hellweger, Davide Graz, Simone Mocellini e Martino Carollo. Il gruppo azzurro punta a ripartire con una prova di rilievo dopo le emozioni olimpiche.

Il legame speciale con Falun

Falun ospita la Coppa del Mondo 2025‑2026 con una sprint TL sabato e uno skiathlon domenica, in vista dei Mondiali 2027. Pellegrino è l’unico italiano ad aver vinto qui nella sprint TL, nel 2017, e ha colto altri podi nel 2018 e 2023, confermando un legame speciale con questa pista svedese.