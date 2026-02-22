Yeman Crippa detiene il record italiano di mezza maratona, un primato di 59’26” stabilito a Napoli nel 2022. Questa prestazione eccezionale lo ha reso il primo atleta italiano a scendere sotto l’ora sulla distanza, un traguardo finora insuperato.

Il primato di Crippa sulla mezza maratona

Nel 2022, il mezzofondista trentino Yeman Crippa ha segnato un momento storico per l’atletica italiana durante la Coelmo Napoli City Half Marathon. Con il tempo di 59’26”, non solo ha stabilito il nuovo limite nazionale, ma ha anche infranto la barriera dell’ora, superando il precedente record.

La gara di Napoli 2022: un successo italiano

L'edizione 2022 della mezza maratona partenopea ha visto Crippa imporsi sugli atleti keniani Joshua Belet, secondo con 59’28”, e Josphat Kipkemboi Kemei, terzo con 59’32”. Il percorso di Napoli si è rivelato particolarmente veloce, confermandosi ideale per ottenere grandi risultati e permettendo a Crippa di posizionarsi tra i migliori specialisti europei di sempre sulla distanza.

Confronto europeo e mondiale

A livello europeo, il record appartiene allo svedese Andreas Almgren, con un tempo di 58’41” fatto registrare a Valencia. Il 59’26” di Crippa lo colloca saldamente tra i più forti interpreti continentali della mezza maratona, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per l’atletica italiana in questa disciplina.

Analisi tecnica del percorso e della performance

La mezza maratona di Napoli è rinomata per il suo tracciato pianeggiante, che favorisce prestazioni di alto livello. Yeman Crippa, già campione europeo di specialità, ha dimostrato con questo record una condizione atletica eccellente, confermando il suo valore anche in altre competizioni, come evidenziato dalla sua partecipazione al Cross di Alà dei Sardi.