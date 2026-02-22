La notte NBA ha visto due sfide intense: i San Antonio Spurs hanno imposto il proprio ritmo contro i Sacramento Kings, mentre i New York Knicks hanno messo a segno una rimonta spettacolare contro gli Houston Rockets. Entrambi i successi confermano il buono stato di forma delle rispettive squadre.

Spurs inarrestabili

I San Antonio Spurs hanno superato i Sacramento Kings con il punteggio di 139-122, estendendo a otto le vittorie consecutive. Protagonista assoluto è stato Victor Wembanyama, autore di una prestazione eccezionale con 28 punti, 15 rimbalzi e 6 assist.

I Kings, che venivano da quindici sconfitte di fila, hanno resistito fino al quarto periodo, ma alla fine hanno ceduto il passo.

Knicks, rimonta memorabile

Al Madison Square Garden, i New York Knicks hanno compiuto un'impresa battendo i Rockets 108-106, recuperando uno svantaggio di 18 punti nell'ultimo quarto. Nonostante i 30 punti di Kevin Durant per Houston, la squadra di casa ha trovato le risorse per ribaltare il risultato. A guidare la riscossa dei Knicks sono stati Karl-Anthony Towns con 25 punti, affiancato da Jalen Brunson e OG Anunoby, entrambi a quota 20.

Contesto e cifre chiave

La vittoria degli Spurs si è concretizzata in una partita giocata ad Austin, dove la squadra ha mostrato dominio fin dall'inizio, costruendo un vantaggio significativo già nel primo quarto e mantenendolo fino alla sirena.

La striscia positiva di otto successi consecutivi sottolinea il momento positivo del roster guidato da Wembanyama.

Per i Knicks, la rimonta è stata il risultato di un parziale decisivo nel quarto periodo, reso possibile da una difesa più solida e un attacco più efficace. Questo successo evidenzia la capacità di reazione della squadra, anche di fronte a un punteggio sfavorevole e a prestazioni individuali di rilievo degli avversari.