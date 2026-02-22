È stato reso noto il tabellone del torneo ATP 500 di Acapulco, in programma dal 23 al 28 febbraio. Tra i protagonisti figurano due tennisti italiani: Flavio Cobolli e Mattia Bellucci. Cobolli è stato inserito nella parte di tabellone che comprende anche Casper Ruud, mentre Bellucci si trova in un’altra sezione, con un avversario di rilievo già al primo turno.

Posizionamento di Flavio Cobolli

Flavio Cobolli, testa di serie numero cinque, è stato sorteggiato nel quarto di tabellone che comprende anche Casper Ruud, terza testa di serie. Il romano affronterà al primo turno il wild card messicano Rodrigo Pacheco Mendez.

La sua collocazione nel tabellone lo pone nella stessa zona di Ruud, con la possibilità di un incrocio futuro tra i due.

Percorso di Mattia Bellucci

Mattia Bellucci, invece, è stato inserito nella parte bassa del tabellone e affronterà al primo turno Sebastian Korda, reduce dalla semifinale a Delray Beach. Si tratta di un avvio impegnativo per l’azzurro, che dovrà vedersela subito con un avversario di alto livello.

Storia del torneo di Acapulco

Il torneo di Acapulco ha visto nel tempo un’evoluzione significativa: da evento su terra battuta è diventato un appuntamento su cemento outdoor, attirando giocatori di alto profilo. Negli ultimi anni si sono affermati campioni come Nadal, Thiem e del Potro, a testimonianza del prestigio crescente della manifestazione.

Conferma del seeding

Il seeding del torneo conferma Alexander Zverev come prima testa di serie, seguito da Alex de Minaur e Casper Ruud. Flavio Cobolli è quinto nel ranking delle teste di serie, mentre Bellucci non figura tra le prime otto. Questi elementi confermano la posizione degli azzurri nel tabellone e il livello degli avversari che affronteranno.