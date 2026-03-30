Al termine della difficile trasferta in Svezia, il commissario tecnico dell'Italia Under 21, Baldini, ha espresso un profondo senso di serenità e una marcata soddisfazione per l'impegno e la dedizione mostrati dai suoi ragazzi. Nonostante l'esito del match valido per le qualificazioni agli Europei, le sue parole risuonano chiare: “abbiamo fatto il massimo”, un bilancio che sottolinea la piena consapevolezza dello sforzo profuso in campo e l'atteggiamento positivo della squadra.

Il contesto della sfida in Svezia

La Nazionale Under 21 italiana ha affrontato la Svezia in un incontro di fondamentale importanza per le qualificazioni agli Europei di categoria.

La partita, caratterizzata da un elevato livello di intensità e agonismo, ha visto gli azzurrini impegnarsi al massimo delle loro possibilità. Sebbene il risultato finale sul campo non sia stato quello sperato, il tecnico Baldini ha voluto mettere in evidenza l'atteggiamento esemplare e la mentalità positiva della squadra, rimarcando la tranquillità e la determinazione con cui i giovani talenti hanno affrontato ogni fase della sfida. Questo approccio, secondo il mister, è un segnale incoraggiante per il futuro del gruppo e per il proseguimento del cammino nelle competizioni internazionali.

Le dichiarazioni del tecnico Baldini

Le parole di Baldini, pronunciate a caldo dopo la gara, sono state un concentrato di valutazione e incoraggiamento.

“Sereni, abbiamo fatto il massimo”, ha dichiarato il tecnico, una frase che racchiude non solo la sua analisi sull'atteggiamento complessivo della squadra, ma anche il riconoscimento dell'impegno costante profuso da ogni singolo giocatore sul terreno di gioco. Questo commento, seppur breve nella sua formulazione, trasmette un chiaro senso di fiducia nel percorso di crescita intrapreso dalla formazione giovanile, evidenziando la maturità e la professionalità dimostrate dai calciatori in un contesto competitivo e impegnativo come quello delle qualificazioni europee. La sua valutazione positiva rafforza la convinzione nel lavoro svolto e nella direzione intrapresa.

Il percorso nelle qualificazioni europee

La partita contro la Svezia si inserisce in un quadro più ampio di impegni, essendo valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027. L'Italia, che aveva affrontato questa trasferta forte di un precedente e convincente successo per 4-0 contro la Macedonia del Nord, si era presentata sul campo svedese con l'obiettivo primario di dare continuità al buon momento di forma e ai risultati positivi ottenuti. In questo contesto, Baldini ha voluto sottolineare ulteriormente la dedizione dei suoi atleti anche al di fuori del campo, affermando che “i ragazzi sono stati eccezionali nel recuperare il prima possibile, dedicando un paio d’ore ad esercizi in palestra”.

Questa dichiarazione mette in luce non solo la preparazione fisica, ma anche la straordinaria concentrazione e la resilienza mantenuta dalla squadra, elementi cruciali per affrontare al meglio le sfide future e per consolidare il proprio cammino verso la fase finale del torneo continentale.