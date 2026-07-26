Il mercato continua a entrare nel vivo e le big della Serie A sono al lavoro per rinforzare le rispettive rose in vista della nuova stagione. Il Milan starebbe monitorando un possibile sostituto di Rafael Leao qualora il portoghese dovesse lasciare i rossoneri, mentre la Juventus valuta un profilo già ben conosciuto da Luciano Spalletti per aumentare qualità ed esperienza in mezzo al campo. Anche il Napoli resta particolarmente attivo, con la dirigenza impegnata nella ricerca di un nuovo difensore da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il Milan pensa a Savinho, Elmas torna nei radar della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai media inglesi, il Milan avrebbe individuato in Savinho uno dei principali candidati per raccogliere l'eventuale eredità di Rafael Leao. L'esterno offensivo brasiliano, considerato in uscita dal Manchester City, rappresenterebbe un profilo di alto livello per il reparto avanzato rossonero. L'idea della dirigenza milanista sarebbe quella di impostare l'operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, per un investimento complessivo vicino ai 50 milioni di euro da corrispondere nella stagione successiva. Una formula che consentirebbe al Milan di dilazionare la spesa, pur assicurandosi uno dei talenti più interessanti del panorama europeo.

Nel frattempo, in casa Juventus, starebbe tornando d'attualità il nome di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, rientrato al Lipsia dopo il prestito vissuto al Napoli nella scorsa stagione, sarebbe considerato un'occasione di mercato per qualità, duttilità ed esperienza nel campionato italiano. Luciano Spalletti conosce molto bene il classe 1999, già allenato durante la sua esperienza in azzurro, e ne apprezzerebbe la capacità di ricoprire più ruoli tra centrocampo e trequarti. Per questo motivo il direttore generale Giovanni Carnevali potrebbe decidere di affondare il colpo, con il Lipsia che sarebbe disposto a lasciarlo partire per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Napoli, cresce l'interesse per Tiago Gabriel

Anche il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, soprattutto per rinforzare il reparto arretrato. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, starebbe infatti prendendo quota il nome di Tiago Gabriel, difensore del Lecce che avrebbe conquistato la fiducia di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Giovanni Manna. Il centrale è seguito da tempo da diverse società di primo piano del calcio italiano e la sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro. Una cifra importante ma ritenuta in linea con il potenziale del giocatore.