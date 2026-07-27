Il mercato dei portieri continua a regalare nuovi scenari e potrebbe coinvolgere direttamente la Juventus, da tempo interessata a Zion Suzuki del Parma. L'estremo difensore giapponese avrebbe infatti attirato l'attenzione di un nuovo grande club europeo, con il PSG pronto a inserirsi nella corsa. Nel frattempo il Napoli valuta un possibile colpo offensivo con Jadon Sancho, mentre in casa Milan aumenta il numero delle pretendenti per Santiago Gimenez, attaccante destinato a lasciare i rossoneri ma ancora alle prese con alcune difficoltà legate alla formula dell'eventuale trasferimento.

Juventus, per Suzuki spunta il PSG: restano vive le piste Vicario e Chevalier

La concorrenza per Zion Suzuki sarebbe destinata ad aumentare. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, sul portiere del Parma sarebbe infatti piombato il Paris Saint-Germain, una pretendente capace di mettere in difficoltà qualsiasi rivale grazie al proprio appeal internazionale e alla grande disponibilità economica. Una possibile accelerazione del club francese che, qualora venisse confermata, rappresenterebbe una brutta notizia soprattutto per la Juventus, da tempo sulle tracce dell'estremo difensore giapponese.

Il classe 2002 è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo nel ruolo e la sua crescita con la maglia del Parma non è passata inosservata.

I bianconeri avevano individuato in Suzuki un possibile investimento per il presente e soprattutto per il futuro, ma l'inserimento del PSG potrebbe cambiare gli equilibri della trattativa. Per questo motivo la Juventus continua a tenere vive anche altre alternative: tra i nomi valutati restano quelli di Guglielmo Vicario e Lucas Chevalier, profili di alto livello che potrebbero tornare d'attualità nel caso in cui la corsa a Suzuki diventasse troppo complicata.

Nel frattempo il Napoli avrebbe iniziato a muovere i primi passi per un possibile colpo offensivo. Secondo le ultime informazioni di mercato, il club azzurro avrebbe effettuato un sondaggio per Jadon Sancho, esterno inglese attualmente svincolato dopo l'esperienza con l'Aston Villa.

Un nome tutt'altro che nuovo per la Serie A: nelle precedenti sessioni di mercato, infatti, Juventus e Roma avevano già provato a portare il giocatore in Italia senza però riuscire a trovare la formula giusta.

Milan, aumenta la concorrenza per Gimenez: Lazio e Fiorentina osservano

Situazione da monitorare anche in casa Milan per Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, arrivato tra grandi aspettative ma protagonista di una stagione condizionata da diversi problemi fisici, sarebbe uno dei giocatori destinati a lasciare il club rossonero. L'interesse nei suoi confronti non mancherebbe, con Lazio e Fiorentina che avrebbero inserito il nome dell'attaccante nelle rispettive liste di mercato.

Entrambe le formazioni sono alla ricerca di una nuova punta da regalare ai propri allenatori, ma l'operazione non sarebbe semplice.

Il nodo principale riguarderebbe la formula richiesta dal Milan, intenzionato a impostare la cessione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Una soluzione che non convincerebbe pienamente le pretendenti, ancora poco propense a impegnarsi economicamente per un giocatore reduce da una stagione complicata dagli infortuni.