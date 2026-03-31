Matteo Berrettini torna in campo sulla terra rossa di Marrakech per affrontare Ignacio Buse nei sedicesimi di finale dell’ATP 250 marocchino. Per il tennista romano, attualmente al numero 91 del ranking mondiale, si tratta di un debutto impegnativo nel torneo, poiché dall'altra parte della rete troverà un avversario ostico: il peruviano, testa di serie numero 7 e posizionato al 59° posto nella classifica internazionale, sta vivendo un eccellente periodo di forma e ha già sconfitto Berrettini nell’unico precedente tra i due. L'incontro, disputato poche settimane fa nei quarti di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro, si concluse con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-3 in favore di Buse.

Questo match rappresenta un banco di prova importante per Berrettini, che mira a rilanciarsi dopo l’eliminazione al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Nella Florida, l'azzurro era stato superato dal monegasco Vacherot, ma aveva precedentemente dimostrato il suo valore eliminando un avversario di spessore come Bublik. Il ventinovenne italiano ha come obiettivo primario quello di risalire la classifica ATP e ritrovare la fiducia necessaria in vista dei prossimi grandi appuntamenti stagionali, soprattutto dopo un inizio di 2026 condizionato da alcuni problemi fisici che gli hanno impedito di partecipare agli Australian Open.

Un match dal sapore di rivincita

La sfida contro Buse, ventidue anni, si preannuncia equilibrata e ricca di spunti tecnici e agonistici.

Il giovane peruviano ha infatti dimostrato grande solidità e continuità di rendimento, culminata con il raggiungimento della semifinale all’ATP 500 di Rio circa un mese fa. Berrettini, dal canto suo, cerca una svolta decisiva in una stagione che finora lo ha visto ottenere sei vittorie a fronte di cinque sconfitte. La posta in gioco è alta: la qualificazione agli ottavi di finale, dove il vincitore affronterà il vincente del confronto tra il kazako Skatov e l’argentino Ugo Carabelli.

L’incontro tra Matteo Berrettini e Ignacio Buse è in programma come terzo match di giornata sul Campo Centrale. L'inizio è previsto non prima delle ore 12.00, al termine dei due incontri precedenti che vedranno scendere in campo Federico Cinà contro Alexandre Muller e Mattia Bellucci contro Reda Bennani.

Per gli appassionati, la partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Tennis e disponibile in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.

Il contesto del torneo e le ambizioni di Berrettini

L’ATP 250 di Marrakech si configura come una tappa cruciale nel calendario del circuito professionistico, in particolare per tennisti come Berrettini che puntano a recuperare posizioni significative nel ranking e a ritrovare la migliore condizione fisica e mentale dopo un periodo complicato. Il torneo, che ha visto trionfare nel 2025 l'italiano Luciano Darderi, offre un’importante opportunità per confrontarsi con avversari in crescita e per accumulare punti preziosi in vista della lunga e impegnativa stagione sulla terra battuta.

Per l'azzurro, questa sfida con Buse non è solo un'occasione per avanzare nel tabellone, ma anche per riscattare la sconfitta subita a Rio de Janeiro lo scorso 20 febbraio e per dimostrare di aver superato definitivamente le difficoltà fisiche che hanno caratterizzato l'inizio del suo 2026.