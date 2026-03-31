Matteo Berrettini torna sulla terra rossa di Marrakech per i sedicesimi dell’ATP 250. Il tennista romano, finalista a Wimbledon 2021 e numero 91 del mondo, affronterà il peruviano Ignacio Buse, numero 59 del ranking ATP. L'incontro è una rivincita: Buse aveva superato l'azzurro poche settimane fa nei quarti dell’ATP 500 di Rio de Janeiro.

L'appuntamento è per martedì 31 marzo e sarà il terzo match sul Campo Centrale, con inizio previsto non prima delle ore 12.00 italiane. La giornata vedrà impegnati altri italiani: prima di Berrettini-Buse, si disputeranno gli incontri tra Federico Cinà e Alexandre Muller, seguiti da Mattia Bellucci contro Reda Bennani.

Berrettini arriva a Marrakech dopo l’eliminazione al terzo turno del Masters 1000 di Miami (vittoria su Bublik, ko con Vacherot). L’obiettivo è riscattarsi e avanzare nel torneo. In palio la qualificazione agli ottavi, contro il vincente tra il kazako Skatov e l’argentino Ugo Carabelli.

Il peruviano Ignacio Buse, ventiduenne, si è già dimostrato un avversario ostico. Per Berrettini, che nel 2026 ha collezionato sei vittorie e cinque sconfitte, anche per problemi fisici che gli hanno fatto saltare gli Australian Open, il torneo di Marrakech è un'occasione importante per ritrovare fiducia e risultati sulla sua superficie prediletta.

Dove seguire Berrettini-Buse in diretta

La sfida tra Berrettini e Buse sarà in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211).

Il canale specifico sarà comunicato a ridosso dell’incontro. Per lo streaming, disponibile per abbonati su Sky Go, NOW e Tennis Tv. Garantita anche la diretta testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani; in Marocco, l'ora locale è un'ora indietro.

Il programma completo della giornata, con l'esordio dell'azzurro a Marrakech, offre ampia copertura per gli appassionati.