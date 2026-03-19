Oggi, giovedì 19 marzo, il Miami Open 2026 dà il via al suo primo turno. L'azzurro Matteo Berrettini farà il suo debutto stagionale sul cemento della Florida, affrontando il tennista francese Alexandre Muller in una sfida. L'incontro è il terzo in programma sul campo Butch Buchholz, con inizio fissato alle ore 16.00 italiane.

Questa partita segna il debutto di Berrettini nel tabellone principale dell'ATP Masters 1000 di Miami. Si tratta, inoltre, del primo confronto assoluto tra i due tennisti sul circuito maggiore, aggiungendo un elemento di curiosità.

Berrettini-Muller: Dove seguire il match in TV e Streaming

La tanto attesa sfida tra Matteo Berrettini e Alexandre Muller sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, offrendo una copertura completa dell'evento. Per lostreaming, la copertura è garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, assicurando massima flessibilità. OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale dettagliata del match.

Il Contesto del Miami Open 2026

Il Miami Open 2026, prestigioso torneo ATP Masters 1000, si svolge dal 17 al 29 marzo presso l’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida. Questa quarantunesima edizione dell’evento combinato ATP Masters 1000 e WTA 1000 si disputa su campi in cemento all’aperto, una superficie che regala match spettacolari e sottolinea la sua lunga e consolidata tradizione nel circuito internazionale.

Tra i campioni in carica figurano Jakub Menšík nel singolare maschile e Aryna Sabalenka in quello femminile, a testimonianza dell'alto livello competitivo che caratterizza il torneo.