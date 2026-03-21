Matteo Berrettini ha fatto il suo ritorno da protagonista al Miami Open, conquistando l'accesso al terzo turno del prestigioso Masters 1000 con una prestazione eccezionale. Il tennista romano ha dominato il match contro il kazako Alexander Bublik, numero 11 del mondo, chiudendo l'incontro con un netto doppio 6‑4 in appena un'ora e ventotto minuti di gioco. Una versione "extra lusso" di Berrettini, che ha ricordato i suoi giorni migliori, meritandosi l'appellativo di "The Hammer".

Una prestazione solida e statistiche eloquenti

La vittoria di Berrettini è stata costruita su un servizio dominante e una notevole solidità nei momenti cruciali.

Il romano ha messo a segno ben diciassette ace e ha commesso un solo doppio fallo, annullando con maestria tutte e sei le palle break concesse all'avversario. Sebbene Bublik abbia registrato più vincenti (diciannove contro i tredici di Berrettini), il suo gioco è stato minato da un elevato numero di errori non forzati, ben venticinque, a fronte dei diciannove dell'azzurro. Questa differenza ha giocato un ruolo decisivo nell'esito finale della partita.

Le fasi salienti del match

L'incontro ha preso una piega favorevole a Berrettini fin dalle prime battute. Il primo set ha visto un inizio disastroso per Bublik, che ha concesso immediatamente un break a causa di due errori e un doppio fallo, trovandosi sotto 0‑40 e offrendo ulteriori palle break, inclusa una sul secondo break point.

Berrettini ha avuto un'altra chance di strappare il servizio nel terzo game, ma la sua risposta è terminata di poco fuori. Il momento più delicato per il romano è arrivato nel sesto gioco, quando ha dovuto annullare ben tre palle break, mantenendo il servizio con grande determinazione. Da quel momento, Berrettini non ha più concesso nulla, chiudendo il primo parziale 6‑4 al secondo set point.

Il secondo set ha seguito un andamento simile, con Berrettini che ha rotto l'equilibrio già nel terzo game. Qui, si è procurato quattro palle break e ha siglato il punto decisivo a rete con una smorzata vincente, mettendo un'ipoteca sul match. Ancora una volta, nel sesto game, il tennista italiano ha dimostrato la sua resilienza, annullando due palle break e conservando il vantaggio.

Da quel frangente, Berrettini ha continuato a dominare con il suo servizio, chiudendo il set con un altro 6‑4 e assicurandosi così il passaggio al terzo turno del torneo.

Il significato della vittoria a Miami

Questo successo contro un avversario di calibro come Bublik al Masters 1000 di Miami, uno dei tornei più prestigiosi della stagione ATP che si svolge dal 17 al 29 marzo 2026 presso l'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, rappresenta un segnale forte del ritorno di Berrettini a livelli competitivi elevati. La qualificazione al terzo turno conferma la sua ritrovata forma e la sua capacità di affrontare con successo i grandi appuntamenti del circuito.