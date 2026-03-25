L'Italia si prepara a scendere sul ghiaccio per i Mondiali di curling maschile 2026, un evento di grande rilevanza che si terrà a Ogden, negli Stati Uniti. La Nazionale azzurra, in cerca di riscatto dopo la mancata qualificazione alle semifinali delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, affronterà la rassegna iridata con l'obiettivo di ottenere un risultato di prestigio. Il torneo è in programma da venerdì 27 marzo a sabato 4 aprile e vedrà confrontarsi le migliori squadre internazionali.

Il debutto degli azzurri è fissato per sabato 28 marzo alle 02.00 italiane contro il Canada, una delle formazioni più quotate.

Durante la fase a gironi, l'Italia affronterà avversarie di alto livello come Svezia, Cina, Germania, Svizzera, Scozia, Corea del Sud, Polonia, Cechia, Giappone, Norvegia e Stati Uniti. Il calendario prevede numerosi incontri, con alcune partite in orario notturno per il pubblico italiano.

Programma e copertura mediatica dei Mondiali 2026

Le competizioni si svolgeranno presso il Weber County Ice Sheet di Ogden. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel. Alcuni match selezionati saranno disponibili anche su Eurosport 1-2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN; la programmazione dettagliata su questi canali è ancora da definire. Per le partite dell'Italia non in fascia notturna, sarà garantita la diretta testuale.

Il calendario della fase a gironi per l'Italia include: sabato 28 marzo alle 16.00 contro la Svezia; domenica 29 marzo alle 03.00 contro la Cina e alle 17.00 contro la Germania; lunedì 30 marzo alle 03.00 contro la Svizzera e alle 22.00 contro la Scozia; martedì 31 marzo alle 03.00 contro la Corea del Sud e alle 21.00 contro la Polonia. Le sfide proseguiranno fino a giovedì 2 aprile, con gli azzurri che affronteranno gli Stati Uniti alle 17.00 e la Norvegia alle 22.00. La fase finale inizierà venerdì 3 aprile con i playoff e le semifinali, per culminare nelle finali per il bronzo e l'oro previste per sabato 4 aprile.

Ogden ospita la 68ª edizione del Campionato Mondiale

L'edizione del 2026 segna la sessantottesima volta che il Campionato Mondiale di Curling Maschile viene organizzato.

La sede prescelta è Ogden, nello Utah, e le competizioni si terranno presso il Weber County Ice Sheet. L'organizzazione è affidata alla Federazione Mondiale di Curling (WCF) e alla Federazione Statunitense di Curling. Questo evento rappresenta un appuntamento di spicco per il movimento internazionale del curling, accogliendo atleti e appassionati da tutto il mondo per una settimana di intense gare.