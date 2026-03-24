Oggi, martedì 24 marzo, alle ore 20.00, i riflettori della pallavolo europea si accendono sulle Canarie per l'andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. Sul campo si affronteranno il Guaguas Las Palmas e la Sir Sicoma Monini Perugia in una sfida cruciale che mette in palio un posto nella prestigiosa Final Four di Torino, in programma a maggio.

La Sir Sicoma Monini Perugia, Campione d’Europa in carica e reduce da un percorso impeccabile nella fase a gironi, parte con i favori del pronostico. I Block Devils, guidati da coach Angelo Lorenzetti, sono chiamati a confermare il proprio valore.

Tuttavia, dovranno prestare la massima attenzione al Guaguas Las Palmas, vera rivelazione del torneo, capace di sorprendere e conquistare un posto tra le migliori otto d'Europa in maniera inattesa.

Le due formazioni si sono già incrociate nella fase a gironi: Perugia si è imposta per 3-2 in trasferta e con un 3-1 davanti al proprio pubblico. Questi precedenti suggeriscono una sfida tutt'altro che scontata.

I protagonisti in campo e il match di ritorno

La corazzata umbra si affiderà alla regia del palleggiatore Simone Giannelli, alla potenza dell’opposto Wassim Ben Tara, alla solidità del centrale Roberto Russo e alla versatilità dello schiacciatore Oleh Plotnytskyi. Dall’altra parte della rete, tra le fila del Guaguas Las Palmas, spiccherà l’esperienza di Osmany Juantorena, affiancato da Francisco Bezerra, Nicolas Bruno e Helder Mendes, sotto la guida tecnica di coach Sergio Camarero.

L'appuntamento per il match di ritorno è fissato per mercoledì 1° aprile, alle ore 20.30, al PalaBarton di Perugia, dove si deciderà l'accesso definitivo alla Final Four.

Dove seguire la sfida: TV e streaming

L'incontro tra Guaguas Las Palmas e Perugia sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e in streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv e DAZN, per gli abbonati. Sarà inoltre disponibile una diretta testuale. Gli orari indicati si riferiscono al fuso italiano; alle Canarie, l'ora locale è un'ora indietro. Questo confronto promette grande intensità e spettacolo, con entrambe le squadre pronte a lottare per un posto tra l'élite della pallavolo europea.