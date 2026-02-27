Torino si prepara ad ospitare la Final Four della Champions League maschile di pallavolo. L'evento, in programma all’Inalpi Arena il 16 e 17 maggio, vedrà affrontarsi le quattro migliori squadre d’Europa per conquistare il titolo continentale. Tra i protagonisti annunciati, i campioni in carica della Sir Sicoma Monini Perugia, reduci da una fase a gironi dominata.

Un ritorno atteso all’Inalpi Arena

La scelta di Torino non è casuale, ma si basa sul successo delle Super Finals tenutesi nella città nel 2023. Il presidente della CEV, Roko Sikirić, ha espresso la volontà di “capitalizzare quel successo per offrire un’altra Final Four memorabile”, ricordando i piacevoli ricordi legati all’evento precedente.

Questa decisione è stata presa di comune accordo con la CEV, in un clima di piena collaborazione, come sottolineato dal presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi. L’Inalpi Arena viene identificata come una sede capace di regalare grandi soddisfazioni al volley nazionale e internazionale, confermando Torino come garanzia di competenza, passione e capacità organizzativa.

Scelte strategiche per valorizzare gli eventi

La decisione di assegnare a Torino la Finale della Champions League è stata influenzata anche dalla necessità di evitare sovrapposizioni con altri grandi appuntamenti sportivi. Il presidente Manfredi ha spiegato che, poiché Milano ospiterà la fase finale dei Campionati Europei maschili, si è ritenuto opportuno non accavallare eventi di tale portata.

Questa strategia mira a valorizzare al meglio entrambi gli appuntamenti, garantendo la massima visibilità e partecipazione a ciascuno di essi. Le date del 16 e 17 maggio sono state confermate come il culmine della stagione europea per club, con l’Inalpi Arena pronta ad accogliere tifosi e squadre in una cornice di grande prestigio.

Un accordo per replicare il successo

La scelta di Torino e dell’Inalpi Arena è il risultato di un accordo tra CEV, Federazione Italiana Pallavolo e istituzioni locali, con l’obiettivo di replicare il successo delle Super Finals del 2023. L’impianto torinese vanta un palmarès di eventi di rilievo, avendo già ospitato le finali del Campionato mondiale maschile FIVB 2018 e le stesse Super Finals della CEV Champions League Volley 2023.

Il presidente della CEV ha espresso gratitudine verso la Federazione e le autorità locali per il sostegno, auspicando un’esperienza indimenticabile per squadre, tifosi e stakeholder. Giuseppe Manfredi ha ribadito la fiducia nella capacità organizzativa di Torino, certa di creare un’atmosfera degna della massima competizione europea per club.