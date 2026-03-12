La stagione 2026 del Campionato mondiale di Formula 1 si preannuncia ricca di novità, con un calendario che prevede ventiquattro Gran Premi. L'avvio è fissato in Australia, a Melbourne, mentre la conclusione si terrà ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina. Confermati anche per il 2026 i sei weekend con gara Sprint, sebbene con alcune sedi rinnovate rispetto all'anno precedente.

Il calendario 2026: Madrid debutta, Imola saluta

Tra le modifiche più significative spicca l'uscita di Imola dal programma ufficiale. La sede italiana sarà sostituita da Madrid, che ospiterà la competizione su un circuito cittadino.

L'Italia vedrà quindi un solo Gran Premio, quello di Monza. La Spagna, invece, raddoppia la sua presenza, includendo non solo il tradizionale appuntamento di Barcellona (Catalogna) ma anche la nuova tappa madrilena.

Le sei gare che includeranno la Sprint sono state distribuite in diverse località strategiche: Cina (Shanghai), Miami, Canada (Montreal), Gran Bretagna (Silverstone), Paesi Bassi (Zandvoort) e Singapore. Alcune di queste tappe rappresentano un ritorno per il formato Sprint, mentre altre ne segnano un debutto assoluto.

Dettaglio delle gare e delle Sprint

Il calendario completo del 2026 si articola come segue: Australia (Melbourne), Cina (Shanghai, + Sprint), Giappone (Suzuka), Bahrain (Sakhir), Arabia Saudita (Jeddah), Miami (+ Sprint), Canada (Montreal, + Sprint), Monaco, Catalogna (Barcellona), Austria (Spielberg), Gran Bretagna (Silverstone, + Sprint), Belgio (Spa-Francorchamps), Ungheria (Budapest), Paesi Bassi (Zandvoort, + Sprint), Italia (Monza), Spagna (Madrid), Azerbaijan (Baku, gara al sabato per una ricorrenza locale), Singapore (+ Sprint), Stati Uniti (Austin), Messico (Città del Messico), Brasile (San Paolo), Las Vegas (gara serale sabato, con fuso orario che la farà svolgere di domenica mattina in Europa), Qatar (Lusail) e Abu Dhabi (Yas Marina).

Un cambiamento notevole riguarda la distribuzione delle gare Sprint. A differenza del 2025, dove molte di queste gare erano concentrate nella parte finale della stagione, nel 2026 l'ultima Sprint si terrà a Singapore, a metà ottobre. Questo significa che la parte conclusiva del campionato non prevederà punti extra derivanti dalle Sprint.

Conferme ufficiali e struttura della stagione

La conferma del calendario e delle sei gare Sprint è stata ufficializzata, delineando una stagione 2026 con ventiquattro tappe. L'ingresso di Madrid e l'uscita di Imola sono tra le novità più rilevanti, così come la nuova struttura europea estiva che culmina con le tappe in Spagna. Il calendario ribadisce le date e le sedi, con l'avvio in Australia e la chiusura ad Abu Dhabi, confermando le sei Sprint nei circuiti precedentemente indicati.