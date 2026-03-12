Chiara Mazzel, accompagnata dalla guida Fabrizio Casal, ha brillato ai Giochi paralimpici di Milano‑Cortina, ottenendo risultati di grande rilievo nelle discipline dello sci alpino. L'atleta trentina ha conquistato tre medaglie: un argento nella discesa libera, un oro nel Super‑G e un altro argento nella combinata, confermandosi tra le protagoniste della manifestazione.

Successi nelle gare di sci alpino

Mazzel ha dimostrato grande costanza e determinazione, salendo sul podio in tre diverse specialità. La sua prestazione nella discesa libera le ha fruttato la medaglia d’argento, mentre nel Super‑G ha conquistato l’oro, evidenziando la sua notevole versatilità.

Nella combinata, la sciatrice ha aggiunto un ulteriore argento al suo palmarès, consolidando la sua presenza tra le migliori atlete.

Il percorso di Chiara Mazzel

Portabandiera azzurra in questi Giochi, Mazzel compete nella categoria ipovedenti (Visually Impaired) ed è affiancata dalla guida esperta Fabrizio Casal. La loro sinergia e il lavoro di squadra si sono rivelati fondamentali per il raggiungimento di questi importanti risultati. Le tre medaglie conquistate rappresentano un traguardo significativo nella sua carriera e testimoniano il suo valore nel panorama dello sci alpino paralimpico.

Impegno e determinazione ai massimi livelli

Il percorso di Mazzel a Milano‑Cortina è il risultato di anni di impegno e profonda dedizione.

Già in passato aveva ottenuto risultati di rilievo ai Mondiali e in Coppa del Mondo aveva frequentemente raggiunto il podio. Le medaglie conquistate ai Giochi paralimpici confermano ulteriormente la sua leadership e la sua indiscussa capacità di competere ai massimi livelli internazionali.