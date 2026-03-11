Il sogno continua per la nazionale femminile italiana di hockey su prato. Le azzurre hanno centrato un risultato cruciale ad Hyderabad, in India, conquistando l’accesso alla semifinale delle qualificazioni ai Mondiali 2026 grazie a un pareggio con la Corea del Sud.

Una partita intensa e determinante

In un match equilibrato e combattuto, l’Italia è passata in vantaggio al 7′ con un rigore trasformato da Federica Carta. La Corea del Sud ha però pareggiato al 26′ sempre su rigore, con Choi. Le azzurre hanno dimostrato tenacia, resistendo fino al fischio finale e mantenendo il pareggio che è valso il passaggio del turno.

La qualificazione grazie alla differenza reti

Il pareggio è stato sufficiente per chiudere al secondo posto nel Gruppo A, alle spalle dell’Inghilterra. Il piazzamento è stato determinato dalla differenza reti: entrambe le squadre avevano ottenuto una vittoria contro l’Austria, ma l’Italia si era imposta 3-0, mentre la Corea del Sud aveva vinto 1-0. Questo ha garantito alle azzurre il secondo posto, utile per avanzare alla fase successiva.

Ora le azzurre attendono di conoscere la propria avversaria per la semifinale, in programma venerdì. La sfida potrebbe essere contro la Scozia o l’India.

Il contesto internazionale delle qualificazioni

Il percorso dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 si inserisce in un contesto internazionale sempre più competitivo.

La Coppa del Mondo si svolgerà dal 15 al 30 agosto 2026 in Belgio (Wavre) e nei Paesi Bassi (Amsterdam). Le azzurre hanno centrato l’obiettivo primario di superare il girone preliminare, dimostrando carattere e determinazione in un torneo di alto livello.