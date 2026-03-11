Mercoledì a Montafon, in Austria, durante la tappa terzultima della Coppa del Mondo 2025‑2026 di skicross, l’Italia ha vissuto un pomeriggio incoraggiante grazie alle prestazioni di Simone Deromedis e Jole Galli.

Deromedis centra la qualificazione con il settimo tempo

Il trentino Simone Deromedis, detentore del titolo olimpico, ha ottenuto un risultato solido nelle qualifiche, chiudendo al settimo posto con un ritardo di 0,85 secondi rispetto al canadese Reece Howden, autore del miglior tempo in 52,87 secondi. Alle sue spalle si sono piazzati lo svizzero Ryan Regez (+0,33), il canadese Jared Schmidt (+0,64), l’elvetico Alex Fiva (+0,74) e lo svedese David Mobaerg (+0,77).

Deromedis ha così centrato l’accesso alla gara di domani insieme ad altri tre azzurri.

Galli seconda dietro Maier, davanti a Naeslund

In campo femminile, Jole Galli ha confermato il suo ottimo stato di forma, chiudendo le qualifiche al secondo posto. Ha ceduto solo alla campionessa olimpica Daniela Maier, che ha fermato il cronometro a 56,37 secondi, rifilando 0,45 secondi all’azzurra. La svedese Sandra Naeslund si è piazzata terza, a 0,64 secondi da Maier.

Prospettive per la gara

Questi risultati rappresentano un segnale positivo per la squadra italiana in vista delle fasi finali della tappa di Montafon. Deromedis e Galli hanno dimostrato di essere competitivi e pronti a giocarsi le loro carte nella gara di domani, in programma giovedì 12 marzo alle 13.20.

Contesto stagionale degli atleti

Nel corso della stagione, Jole Galli ha già ottenuto risultati di rilievo, tra cui una vittoria in Coppa del Mondo a Val di Fassa e un podio nella seconda gara di quella tappa, confermando una forma in crescita in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Simone Deromedis, oltre al titolo olimpico, ha vissuto una stagione solida, con piazzamenti di rilievo e una costanza che lo confermano tra i protagonisti della disciplina.