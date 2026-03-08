La staffetta femminile 4×6 km di biathlon andata in scena a Kontiolahti, in Finlandia, valida per la settima tappa della Coppa del Mondo 2025‑2026, ha visto trionfare la Svezia. Le azzurre Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Martina Trabucchi e Lisa Vittozzi si sono piazzate al decimo posto, accusando un distacco di 3’08"2 dalla compagine svedese, che ha concluso la gara con soli quattro colpi ricaricati.

La vittoria della Svezia e il podio

La Svezia, schierata con Linn Gestblom, Anna Magnusson, Hanna Öberg ed Elvira Öberg, ha tagliato il traguardo in 1:09’33"2.

Al secondo posto si è classificata la Francia, con Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon e Julia Simon, a 40"6, nonostante un solo colpo ricaricato in meno rispetto alle vincitrici. La Norvegia, composta da Marthe Kråkstad Johansen, Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Offigstad Knotten e Maren Kirkeeide, ha conquistato il terzo gradino del podio. Le norvegesi, pur incappando in un giro di penalità e utilizzando dieci ricariche, hanno chiuso a 1’06"8 dalla vetta.

Le azzurre in gara

La squadra italiana, con Auchentaller, Carrara, Trabucchi e Vittozzi, ha terminato la competizione al decimo posto, con un ritardo di 3’08"2. Il risultato è stato influenzato da due giri di penalità, comminati a Martina Trabucchi nel poligono a terra, e da un totale di dieci colpi ricaricati.

Contesto della gara

La staffetta femminile di Kontiolahti ha rappresentato la chiusura della settima tappa della Coppa del Mondo 2025‑2026. La competizione ha confermato la solidità della Svezia nelle prove a squadre, con il successo odierno che si inserisce in un percorso di continuità per le scandinave, già protagoniste in altre tappe della stagione.