Jacob Kiplimo ha stabilito un nuovo record mondiale della mezza maratona. L'atleta ugandese ha fermato il cronometro a 57’20”, migliorando di dieci secondi il primato ufficiale precedentemente detenuto da Yomif Kejelcha (stabilito nel 2024).

La gara a Lisbona

Kiplimo ha dominato la EDP Lisbon Half Marathon, tagliando il traguardo in 57’20”. Alle sue spalle si sono classificati i keniani Nicholas Kipkorir, secondo con 58’08”, e Gilbert Kiprotich, terzo in 58’59”.

"Sono così felice di aver battuto il record del mondo", ha dichiarato Kiplimo. "Dopo i primi 10 chilometri, pensavo che il record del mondo fosse possibile.

Ho cercato di continuare a spingere negli ultimi due e ce l’ho fatta".

Il riscatto dopo Barcellona

L'atleta ugandese aveva già corso una prestazione eccezionale lo scorso anno a Barcellona, fermando il cronometro in 56’42”. Tuttavia, quella performance non era stata omologata perché le condizioni di gara non erano risultate pienamente conformi alle regole di World Athletics. La gara di Lisbona ha permesso a Kiplimo di riappropriarsi ufficialmente del primato mondiale.

La prestazione di Barcellona nel 2025, pur essendo stata inferiore al tempo di Lisbona, non era stata ratificata a causa di irregolarità legate alla presenza di un veicolo guida troppo vicino. Con il successo di Lisbona, Kiplimo ha dunque "riconsegnato" il record mondiale della mezza maratona al suo palmarès.