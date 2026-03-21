Marc Marquez ha firmato una vittoria di prestigio nella Sprint del Gran Premio del Brasile 2026, la seconda tappa del Mondiale MotoGP, dimostrando una rimonta decisa sulla nuova e impegnativa pista di Goiania. Il pilota spagnolo, nove volte campione del mondo, ha così conquistato il suo primo successo stagionale tra gare brevi e lunghe, rilanciandosi prepotentemente tra i favoriti per la corsa domenicale dopo un avvio di campionato non semplice a Buriram.

La gara ha visto Marquez, in sella alla sua Ducati ufficiale, orchestrare una progressione notevole, colmando giro dopo giro il distacco dal leader iniziale, Fabio Di Giannantonio.

Il momento chiave è arrivato nel corso della penultima tornata, quando un piccolo errore del pilota romano del team VR46 ha aperto la strada al catalano per il sorpasso decisivo. Di Giannantonio, partito dalla pole position e autore di un tentativo di fuga, è stato riassorbito solo nelle battute conclusive della Sprint, vedendo sfumare la vittoria per un margine di pochi decimi e chiudendo in una comunque ottima seconda posizione.

La lotta per il podio e i piazzamenti

Alle spalle della doppietta Ducati, il podio è stato completato da Jorge Martin, che ha portato la sua Aprilia al terzo posto, un risultato significativo considerando il doppio intervento chirurgico subito durante l'inverno. Quarto posto per Marco Bezzecchi, anch'egli su Aprilia, che è riuscito a limitare i danni in ottica campionato.

A seguire, il solido giapponese Ai Ogura, che ha chiuso la top five, confermando la buona prestazione delle Aprilia.

Un tenace Fabio Quartararo ha conquistato la sesta posizione con la sua Yamaha, dopo un primo giro particolarmente combattuto. Hanno completato la zona punti le Ducati di Alex Marquez e Francesco Bagnaia, e la KTM ufficiale di Pedro Acosta, rispettivamente al settimo, ottavo e nono posto.

Classifica di campionato: Acosta mantiene la leadership

Nonostante il nono piazzamento nella Sprint odierna, Pedro Acosta conserva la leadership del campionato. Il giovane pilota mantiene un vantaggio di due punti su Bezzecchi, otto su Martin, dieci su Fernandez, undici su Ogura, dodici punti su Marc Marquez e Di Giannantonio, venti su Binder e ventitré su Bagnaia.

La classifica completa della Sprint del GP Brasile MotoGP 2026 ha visto Marc Marquez 1°, Fabio Di Giannantonio 2°, Jorge Martin 3°, Marco Bezzecchi 4°, Ai Ogura 5°, Fabio Quartararo 6°, Alex Marquez 7°, Francesco Bagnaia 8°, e Pedro Acosta 9°, delineando un quadro di grande equilibrio e competitività.

Il contesto del Gran Premio del Brasile 2026

Il Gran Premio del Brasile 2026, ufficialmente la seconda prova del Campionato del Mondo di Motociclismo, si svolge nel fine settimana tra il 20 e il 22 marzo. L'evento ha luogo presso l'Autódromo Internacional Ayrton Senna, situato nella località di Goiânia, nello stato di Goiás. La pista brasiliana, al suo debutto nel calendario mondiale, ha offerto uno scenario inedito e stimolante per i protagonisti della classe regina, promettendo ulteriori emozioni per la gara lunga di domenica.