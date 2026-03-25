Melissa Fracassini, mezzofondista di Arcs Cus Perugia, è tornata protagonista ai massimi livelli dell'atletica dopo anni di stop forzati dovuti a problemi fisici. La sua storia di resilienza, culminata con la conquista dell'argento ai Mondiali universitari di cross, è stata al centro della puntata undici del 2026 del format Run2u, dove l'atleta ha raccontato il suo percorso.

La tenacia di una campionessa: dal calvario all'argento iridato

Il percorso di Melissa è stato segnato da un periodo particolarmente difficile, caratterizzato da infortuni che l'hanno costretta a un lungo allontanamento dalle competizioni.

Nonostante le avversità, l'atleta ha dimostrato una straordinaria capacità di reazione, riuscendo a superare gli ostacoli e a riconquistare il palcoscenico sportivo. Questa rinascita l'ha portata a ottenere importanti titoli italiani, una prestigiosa convocazione in Nazionale e, come apice, l'argento iridato nella rassegna universitaria di cross. La sua vicenda, ricca di sacrifici e determinazione, è stata narrata con autenticità e passione durante l'intervista a Run2u.

L'intervista a Run2u: la voce della rinascita

Nel dialogo con i conduttori del programma Run2u, Melissa Fracassini ha condiviso apertamente la sua esperienza. Ha ripercorso il cammino "dai problemi fisici che l'hanno fermata per anni, fino alla rinascita con titoli italiani, convocazioni in Nazionale e l'argento ai Mondiali universitari di cross".

L'intervista ha messo in luce la sua mentalità vincente, offrendo uno spaccato della quotidianità di un'atleta di alto livello. È emersa chiaramente la sua meticolosa gestione degli allenamenti e l'incrollabile determinazione nel perseguire i propri sogni, nonostante le sfide e le difficoltà incontrate lungo il percorso.

Eccellenza anche su strada: i record di Melissa Fracassini

Oltre ai notevoli successi nel mezzofondo e nel cross, Melissa Fracassini ha dimostrato le sue capacità anche nelle competizioni su strada, ottenendo risultati di grande rilievo. Nel novembre 2025, ha conquistato il titolo di campionessa italiana promesse dei 10 chilometri su strada, tagliando il traguardo a Prato con un tempo di 34’34”.

Un altro significativo traguardo è stato raggiunto a Monaco di Baviera, dove ha stabilito un nuovo primato regionale sui 10 chilometri su strada, correndo in 33’40”. Questo risultato ha migliorato sia il precedente limite promesse sia quello assoluto della regione.

Questi successi evidenziano la versatilità di Melissa e la sua notevole abilità di eccellere su diverse distanze e superfici. Tali prestazioni la confermano come una delle giovani promesse più interessanti dell'atletica italiana, destinata a un futuro di grandi soddisfazioni nel panorama sportivo nazionale e internazionale.