Jannik Sinner ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Miami, superando l’americano Alex Michelsen in un incontro combattuto e avvincente. Il match, durato un’ora e 42 minuti, si è concluso con il punteggio di 7-5, 7-6 (4) a favore dell’italiano. Nonostante alcune difficoltà, in particolare con il diritto, Sinner ha mostrato notevole resilienza, rimontando da 2-5 nel secondo set e da 1-3 nel tie-break decisivo, assicurandosi un posto tra i migliori otto del prestigioso torneo.

Il prossimo avversario di Sinner sarà l’americano Frances Tiafoe, un tennista di grande talento e carisma.

Il bilancio dei precedenti tra i due vede l’italiano in netto vantaggio, con quattro vittorie a fronte di una sola sconfitta. L’ultima affermazione di Sinner contro Tiafoe risale alla finale del Masters1000 di Cincinnati del 2024, un successo che ha consolidato la sua posizione ai vertici del tennis mondiale e le sue ambizioni. Dopo un giorno di riposo, Sinner si prepara a un possibile tour de force, con l’eventualità di affrontare quarti e semifinale in due giorni consecutivi, un impegno che richiederà massima concentrazione e una strategia di gioco ben definita.

Quando si gioca Sinner-Tiafoe a Miami

Il quarto di finale tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe è fissato per giovedì 26 marzo, un appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis.

L’incontro avrà inizio alle ore 18.00 italiane, corrispondenti alle 13.00 locali di Miami, considerando le cinque ore di differenza di fuso orario tra Roma e la città statunitense. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta televisiva sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Per chi preferisce lo streaming, la visione sarà disponibile tramite le piattaforme SkyGo e Now. Sarà inoltre offerta una diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale, permettendo di seguire ogni fase cruciale del match.

Il percorso di Sinner e i precedenti

Jannik Sinner, numero due del mondo, arriva a questo cruciale appuntamento dei quarti di finale a Miami dopo aver mostrato un eccellente stato di forma e una notevole determinazione.

Il confronto con Frances Tiafoe rappresenta un’ulteriore opportunità per il campione italiano di confermare la sua supremazia nei precedenti diretti. La convincente vittoria ottenuta nella finale di Cincinnati ha già dimostrato la capacità di Sinner di imporsi sull’americano, rafforzando la sua fiducia e la sua posizione di assoluto protagonista tra i vertici del tennis mondiale.