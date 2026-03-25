Jannik Sinner è ai quarti del Miami Open, superando Alex Michelsen. La vittoria è stata caratterizzata dal suo servizio, definito dall’azzurro “molto importante, soprattutto nei momenti chiave”. Il match con Michelsen è stato arduo, ma Sinner ha prevalso in due set, il secondo al tie-break. Decisivi i quindici ace, recuperando da un 5-2 avversario nel secondo set.

Sinner e le sue parole

Jannik Sinner ha spiegato in conferenza: “Il servizio mi ha aiutato parecchio, soprattutto nei momenti importanti, anche nel tie-break”. Ha poi aggiunto: “Cerco di servire molto bene nei momenti importanti e di imparare dai game precedenti, di capire cosa funziona meglio nelle situazioni decisive.

Mi piace giocare i tie-break, oppure i momenti sul 4-4 o 5-5. Cerco quindi di alzare il livello proprio nelle fasi più importanti della partita, e questo oggi mi ha sicuramente aiutato.”

Prossimo match

Ai quarti del Miami Open, Jannik Sinner sfiderà Frances Tiafoe (n.20 del ranking). Match domani, ore 18:00 italiane. Cinque i precedenti: Tiafoe vinse solo la semifinale dell’ATP 500 di Vienna 2021, rimontando Sinner da 6-3, 5-2.

Doppio femminile

Nel doppio femminile, Sara Errani e Jasmine Paolini sono in semifinale, battendo Asia Muhammad ed Erin Routliffe (6-3, 7-6). Paolini ha commentato: “Abbiamo giocato davvero bene oggi: tatticamente non ci sono stati problemi. È bello giocare con una persona che conosci così bene e con la quale hai un buon rapporto.

Stiamo molto bene insieme, anche fuori dal campo.”

Statistiche Sinner

Le statistiche del torneo confermano l’ottimo stato di forma di Jannik Sinner, tra i migliori otto per rendimento al servizio e in risposta. Il suo diritto ha la qualità media più alta tra i quarti (8,63), il rovescio (8,41) è secondo solo a Zverev. Sottolineano l’efficacia dei fondamentali dell’azzurro.