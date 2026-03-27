A Praga, in Cechia, la terza giornata dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico ha riservato un esito amaro per le coppie italiane di danza su ghiaccio. Sia Victoria Manni e Carlo Roethlisberger che Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba sono stati eliminati al termine della rhythm dance, non riuscendo a superare il taglio. Le speranze azzurre restano vive nel singolo femminile, dove Lara Naki Gutmann punta a consolidare la sua posizione nella top 10.

Verdetto amaro per le coppie di danza italiane

La prova della rhythm dance, svoltasi nella mattinata, ha purtroppo sancito l'uscita di scena delle due formazioni italiane.

Le coppie Manni/Roethlisberger e Paolino/Tuba non sono riuscite a qualificarsi per la fase successiva, interrompendo così il loro percorso iridato già nelle battute iniziali della competizione mondiale.

Il quadro della danza su ghiaccio

Il panorama della danza su ghiaccio a questi mondiali vede i francesi Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron come dominatori annunciati. Reduci dal trionfo olimpico di Milano-Cortina, si presentano a Praga senza veri avversari diretti per la medaglia d'oro. Alle loro spalle, la gerarchia sembra delineata con i canadesi Gilles-Poirier pronti a consolidare la seconda posizione. La lotta per il terzo posto vede invece i britannici Fear-Gibson in corsa. La battaglia per le posizioni di rincalzo, dove erano impegnate le coppie italiane, si è rivelata particolarmente agguerrita, culminando con l'eliminazione delle formazioni azzurre.

Lara Naki Gutmann insegue la top 10

Nel singolo femminile, l'attenzione è puntata sulla nostra Lara Naki Gutmann. L'azzurra, grazie a uno short program solido, occupa attualmente la settima posizione. La classifica provvisoria è guidata da Kaori Sakamoto, autrice di un'esecuzione eccellente, seguita da Mone Chiba. Un gruppo di inseguitrici molto compatto, che include la belga Nina Pinzarrone, rende la competizione accesa. L'obiettivo primario per Gutmann è confermare il piazzamento nella top 10 e, se possibile, provare ad avvicinarsi ulteriormente alle migliori, sfruttando eventuali errori delle avversarie nel programma libero.

Programma della giornata e attesa per il libero femminile

La giornata di gare prosegue con la diretta della rhythm dance, avviata alle 11.30.

L'attesa principale è però per la serata, quando alle 18.00 prenderà il via il programma libero femminile. Questa prova sarà decisiva per l'assegnazione dei titoli mondiali e per la definizione completa del podio, promettendo emozioni e colpi di scena.