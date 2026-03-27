Un episodio allarmante ha segnato la quinta tappa del Giro di Catalogna, mettendo a serio rischio l'incolumità dei corridori. A circa venti chilometri dal traguardo, i tre fuggitivi Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike), Giulio Ciccone (Lidl‑Trek) e Marc Soler (UAE Team Emirates‑XRG) si sono trovati improvvisamente di fronte a una fila di macchine e pullman che procedevano in senso contrario alla corsa. La scena, ripresa dalle immagini televisive, ha generato momenti di tensione e pericolo.

L'incidente si è verificato subito dopo una svolta a destra che immetteva in una galleria, mentre il terzetto di testa si apprestava ad affrontare la lunga ascesa finale al Coll de Pal.

I corridori mantenevano un vantaggio di poco meno di un minuto sul gruppo dei migliori. Nonostante la situazione critica, i tre atleti sono riusciti a proseguire la loro azione, rimanendo sulla corsia di destra e sfilando con cautela al fianco dei veicoli in transito. Fortunatamente, non si sono registrate conseguenze fisiche per i ciclisti.

La dinamica dell'accaduto e le critiche all'organizzazione

La dinamica dell'episodio ha evidenziato una grave falla nella gestione della sicurezza della corsa. L'incontro con veicoli in senso contrario rappresenta un rischio elevatissimo nelle competizioni ciclistiche a tappe, dove la sicurezza dei partecipanti dipende in larga misura da un controllo impeccabile del traffico lungo il percorso.

Simili situazioni, sebbene rare, hanno in passato sollevato richieste di revisione dei protocolli di sicurezza, con l'obiettivo di garantire la chiusura totale delle strade interessate dalla gara.

L'organizzazione della Volta a Catalunya è stata oggetto di critiche per l'errore commesso, definito "davvero spiacevole ed inaccettabile". L'auspicio è che in futuro simili episodi non si ripetano, rafforzando l'attenzione sulla necessità di una maggiore cura nella pianificazione e nell'esecuzione delle misure di sicurezza per tutelare l'incolumità degli atleti.