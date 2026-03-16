Alla recente Tirreno Adriatico, Giulio Pellizzari ha conquistato il pubblico e gli esperti del ciclismo dimostrando ancora il suo talento. Lo scalatore della RedBull ha concluso la corsa al terzo posto della classifica generale, ma il biomeccanico Rok Stojan sostiene che ci siano ancora margini di miglioramento significativi, basati su analisi tecniche della sua pedalata.

Inibizione dei glutei

Pellizzari è senza dubbio una delle promesse più luminose del ciclismo contemporaneo, ma come afferma Stojan, "anche il motore più potente può essere soffocato da una meccanica non ottimale".

Le osservazioni dettagliate di Stojan forniscono spunti importanti per comprendere il potenziale inespresso dell’atleta e le problematiche biomeccaniche che possono influenzarne le prestazioni e la salute a lungo termine.

La prima criticità evidenziata da Stojan riguarda l’inefficiente coinvolgimento dei glutei durante la pedalata. Il posizionamento della sella, definito "aggressivo", combinato con un angolo dell'anca “chiuso”, impedisce a Pellizzari di sfruttare appieno il gruppo muscolare più potente del corpo umano. Iniziando da questa premessa biomeccanica, è chiaro che il carico di lavoro si sposta su altri gruppi muscolari, aumentando così il rischio di affaticamento e riducendo la potenza generata.

La trappola della leva del ginocchio

Stojan mette in luce anche un'altra problematica cruciale: la leva meccanica sulle articolazioni del ginocchio. La chiusura delle anche crea una leva estesa che agisce negativamente sulle ginocchia, incrementando il rischio di tensione e affaticamento.

Mentre i glutei restano in parte inattivi, il ginocchio lavora in condizioni sfavorevoli, compromettendo ulteriormente l'efficienza della pedalata. Questo scenario appare come una “ricetta classica” per l’insorgere di infortuni, suggerendo che un miglioramento della posizione potrebbe portare a risultati più sostenibili nel lungo termine.

Instabilità degli arti inferiori

Un altro elemento osservato da Stojan sono gli assi delle gambe di Pellizzari.

Sotto carico, le sue gambe tendono ad una rotazione interna, creando una dinamica instabile. Questa instabilità influisce negativamente sull’efficienza della pedalata e può contribuire all'insorgenza di problemi articolari. La calzata supina della scarpa sinistra aggrava ulteriormente la situazione, generando torsioni non necessarie intorno al ginocchio. Tali torsioni possono compromettere il già precario equilibrio meccanico e aumentare il rischio di infortuni.

Un aspetto clinico preoccupante, sottolineato da Stojan, è rappresentato dalla presenza di nastro kinesiologico sul ginocchio di Pellizzari. Questo impiego di materiale tecnico è spesso un indicatore di stress articolare, un chiaro segnale che il corpo dell'atleta sta già cercando di gestire le conseguenze delle torsioni subottimali.

L’uso del nastro suggerisce che le soluzioni provvisorie potrebbero non essere sufficienti a risolvere questi problemi meccanici profondi.

In sintesi, sebbene Giulio Pellizzari abbia dimostrato notevoli potenzialità, l’analisi biomeccanica condotta da Rok Stojan evidenzia aree critiche che necessitano di attenzione. L’ottimizzazione della sua meccanica di pedalata non solo potrebbe potenzialmente aumentare le sue performance, ma anche preservare la sua integrità fisica nel lungo periodo.