Le qualificazioni per le Finali di Coppa del Mondo di salto ostacoli si sono concluse senza la presenza di atleti italiani. Nel girone Europa Occidentale, infatti, nessuno dei ventuno binomi ammessi alla fase conclusiva della competizione è di nazionalità italiana, nonostante l'impegno profuso durante le diverse tappe del circuito.

La classifica e i risultati degli azzurri

Il miglior piazzamento tra gli italiani è stato ottenuto da Emanuele Gaudiano, che si è classificato al 49° posto assoluto. Gaudiano ha totalizzato tredici punti, frutto del quarto posto conquistato nella tappa di Verona, l'unica a cui ha preso parte nel corso della stagione.

Nessun altro cavaliere azzurro è riuscito a raggiungere la soglia necessaria per accedere alle Finali, che si terranno a Fort Worth, in Texas, dall’8 al 12 aprile.

Prospettive future per il salto ostacoli italiano

La mancata qualificazione alle Finali di Coppa del Mondo impone alla squadra italiana di salto ostacoli di riorientare le proprie strategie verso i prossimi impegni di rilievo. L'attenzione si concentra ora sui grandi Csio outdoor e sull'accurata preparazione in vista dei Mondiali di Aquisgrana. Quest'ultimo appuntamento, in programma dall’11 al 23 agosto, rivestirà un'importanza cruciale, poiché offrirà anche la possibilità di ottenere la qualificazione per i Giochi di Los Angeles 2028.