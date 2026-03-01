Il South African Open si è concluso con la vittoria di Casey Jarvis, che ha conquistato il titolo con un totale di –14, ottenendo così il pass per il Masters di Augusta. Francesco Laporta ha chiuso al secondo posto, a –11, insieme al francese Frédéric Lacroix e al sudafricano Hennie du Plessis, realizzando il migliore risultato italiano della stagione.

Jarvis centra il bis e vola ad Augusta

Il sudafricano Casey Jarvis ha confermato il suo ottimo stato di forma, vincendo per la seconda settimana consecutiva sul DP World Tour dopo il successo al Kenya Open.

Con un totale di –14, ha preceduto di tre colpi il trio composto da Laporta, Lacroix e du Plessis. La vittoria gli garantisce l’accesso al Masters di Augusta e lo proietta tra i primi tre della Race to Dubai.

Laporta, una settimana da incorniciare

Francesco Laporta è stato protagonista per tutta la settimana, lottando fino all’ultimo. Il suo secondo posto a –11 rappresenta il migliore piazzamento italiano nella stagione. Alle sue spalle, al quinto posto, si è piazzato l’inglese Eddie Pepperell a –10, seguito da un terzetto a –8 composto dai sudafricani Daniel van Tonder e Haydn Porteous e dallo spagnolo naturalizzato emiratino Adrian Otaegui. In top ten anche Angel Ayora, Rafa Cabrera Bello, Nathan Kimsey, Ewen Ferguson e Wilco Nienaber, tutti a –7.

Matteo Manassero ha chiuso con un giro a –5, risalendo fino al ventiquattresimo posto.

Il contesto della vittoria di Jarvis

Il successo di Jarvis segue quello ottenuto al Magical Kenya Open, dove aveva trionfato con un vantaggio di tre colpi, confermando il suo talento emergente sul circuito europeo. La vittoria in Sudafrica rafforza la sua posizione nella Race to Dubai e gli apre le porte di uno dei Major più prestigiosi.

Per Laporta, il secondo posto rappresenta un segnale importante dopo una stagione non particolarmente brillante. Il risultato ottenuto a Stellenbosch rilancia le sue ambizioni sul DP World Tour e conferma il suo feeling con i campi sudafricani, dove ha vissuto per anni.