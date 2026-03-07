Sabato mattina a Kranjska Gora, sulla storica pista Podkoren 3, prende il via lo slalom gigante maschile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La prima manche scatterà alle 9.30, seguita dalla seconda alle 12.30, in un momento cruciale della stagione tecnica.

Contesto della gara

La tappa slovena rappresenta l’ottava e penultima prova stagionale tra le porte larghe e potrebbe risultare decisiva per la definizione della classifica di specialità e per la conquista della Coppa del Mondo generale. Marco Odermatt, dominatore della disciplina e reduce dal successo in discesa a Garmisch-Partenkirchen, si conferma come il grande favorito.

L’Italia punta su Vinatzer e compagni

In casa Italia l’obiettivo principale sarà ritrovare fiducia e continuità dopo una stagione altalenante. I riflettori sono puntati su Alex Vinatzer, chiamato a reagire dopo un’Olimpiade di Milano Cortina più complicata del previsto. Il gardenese parte con buone ambizioni e proverà a inserirsi nella lotta per la seconda manche con i migliori. Il contingente azzurro sarà guidato anche da Luca De Aliprandini, uno degli specialisti più esperti del gruppo, e da Filippo Della Vite, giovane talento che continua il suo percorso di crescita nel circuito maggiore. Accanto a loro saranno al via anche Giovanni Borsotti, capace di mettersi in evidenza recentemente a Schladming, oltre a Tobias Kastlunger, Stefano Pizzato, al ritorno in Coppa del Mondo, e Simon Talacci, completando così una pattuglia italiana numerosa che proverà a conquistare piazzamenti importanti.

Condizioni e programma

Le condizioni meteo potrebbero aggiungere un ulteriore elemento di incertezza. Le temperature relativamente miti registrate alla vigilia hanno imposto un grande lavoro sulla preparazione del tracciato, ma la Podkoren 3 è storicamente una pista capace di garantire spettacolo e selezione.

Ruolo nella classifica generale

La gara di sabato mattina sulla Podkoren 3 è attesa con particolare interesse anche per il suo ruolo nella definizione della classifica generale di Coppa del Mondo, con Odermatt confermato come favorito assoluto.