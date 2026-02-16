A Bormio, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prende il via oggi lo slalom maschile. La prima manche è in programma alle ore 10.00, con la seconda run fissata per le 13.30, riservata ai migliori trenta atleti in base all’ordine di partenza.

Il contesto della gara

Tra i protagonisti annunciati figura Lucas Pinheiro Braathen, reduce dal successo nel gigante e determinato a conquistare un altro importante traguardo. La competizione vedrà al cancelletto anche diversi atleti italiani: Alex Vinatzer (pettorale numero 14), Tommaso Sala (23), Tobias Kastlunger (34) e Tommaso Saccardi (37).

Braathen, già vincitore del gigante, si presenta come il grande favorito, ma dovrà confrontarsi con agguerriti avversari del calibro di Loïc Meillard, Clément Noël, Atle Lie McGrath, Timon Haugan e Henrik Kristoffersen.

Le aspettative azzurre

Per Alex Vinatzer, questa gara rappresenta l’ultima occasione per lasciare un segno significativo nello slalom olimpico. Nonostante una stagione non sempre facile, l’appuntamento odierno può rivelarsi un’opportunità decisiva per dimostrare il proprio valore. Gli altri rappresentanti italiani, Sala, Kastlunger e Saccardi, cercheranno di sfruttare al meglio la loro partecipazione a un evento di tale prestigio.

Braathen e Vinatzer nel contesto internazionale

Lucas Pinheiro Braathen ha già consolidato la sua posizione tra i protagonisti della stagione, con la vittoria nello slalom di Adelboden a gennaio.

La sua ambizione di un bis olimpico è alimentata da una forma in crescita e da una solida fiducia nelle proprie capacità.

Al contrario, Alex Vinatzer ha affrontato un percorso stagionale più altalenante. Tuttavia, ha dimostrato la capacità di reagire nei momenti cruciali. La competizione di Bormio offre a Vinatzer un’importante opportunità di riscatto e di conferma del suo potenziale tra i pali stretti.