Ai Campionati Mondiali juniores di sci di fondo a Lillehammer, la 20 km a tecnica libera con partenza in linea ha decretato il successo della norvegese Julie Sand Hanssen. La competizione, svoltasi il 4 marzo, ha evidenziato la notevole forza della squadra norvegese, capace di primeggiare in un contesto di agguerrita concorrenza internazionale.

La vittoria di Julie Sand Hanssen

La vittoria nella mass start femminile è stata conquistata da Julie Sand Hanssen, atleta che ha dimostrato grande abilità nel gestire l'andamento della gara, imponendosi sulle avversarie.

La sua prestazione si è distinta per una tattica di gara oculata e per una volata finale decisiva che le ha permesso di assicurarsi il primo posto sul traguardo.

Le italiane in gara

Le atlete italiane hanno partecipato alla competizione, ma non sono riuscite a inserirsi nella lotta per le prime posizioni del podio. La migliore delle azzurre è stata Cagnati, che ha concluso la sua prova al 15° posto. Le altre rappresentanti italiane hanno comunque gareggiato con impegno in una competizione di altissimo livello.

Il contesto dei Mondiali juniores

I Mondiali juniores di Lillehammer costituiscono uno degli eventi più significativi per i giovani atleti dello sci di fondo a livello globale. La 20 km mass start femminile rappresenta una delle gare più attese, offrendo una vetrina per i talenti emergenti del panorama internazionale di questa disciplina.