La Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 fa tappa a Drammen (Norvegia) con la sprint a tecnica classica, in programma giovedì 12 marzo. L'evento segna l'apertura della penultima tappa del circuito, proponendo una delle gare più spettacolari del calendario. La competizione si svolge su un tracciato cittadino, trasformato in un'arena dove migliaia di appassionati creano un'atmosfera unica.

Il contesto e le caratteristiche della gara

La sprint di Drammen, introdotta nel 2003, si è disputata tradizionalmente in tecnica classica. Solo nel 2011 si è sperimentata la tecnica libera, ma dal 2012 si è tornati stabilmente alla tecnica alternata.

Il percorso, caratterizzato da un tracciato tecnico ed esplosivo, richiede agli atleti grande potenza e la capacità di gestire i cambi di ritmo durante le batterie a eliminazione diretta.

La gara ha saltato poche edizioni nel corso degli anni: nel 2009 per lavori a Holmenkollen, nel 2020 per mancanza di neve (con la gara trasferita a Konnerud), nel 2021 a causa delle restrizioni pandemiche e nel 2025 per via del calendario compresso dai Mondiali di Trondheim.

Gli azzurri in gara e gli obiettivi

L'Italia schiera una squadra composta da dieci atleti. Tra gli uomini sono convocati Federico Pellegrino, Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Simone Daprà e Simone Mocellini. La squadra femminile comprende Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno e Federica Cassol.

L'unica assenza di rilievo è quella di Michael Hellweger.

Federico Pellegrino, attualmente terzo nella classifica generale di Coppa del Mondo, ha l'obiettivo di sfatare il tabù di Drammen, circuito sul quale non è mai riuscito a salire sul podio. Simone Mocellini, grazie al suo profilo tecnico, è considerato un potenziale protagonista della sprint.

Favoriti e tradizione nordica

Il principale favorito tra gli uomini è il norvegese Johannes Høsflot Klæbo, autentico padrone di casa e vincitore in più occasioni a Drammen. Tra le donne, la competizione promette grande spettacolo, con una sfida attesa tra le velociste nordiche. Negli ultimi anni, il podio femminile ha visto protagoniste atlete come Jonna Sundling, Kristine Stavås Skistad ed Emma Ribom.

Dettagli sul tracciato e sulla competizione

La sprint di Drammen si conferma una delle gare più attese del circuito, con il suo circuito cittadino e la presenza di migliaia di appassionati a bordo pista. Il tracciato è caratterizzato da un finale in salita e da passaggi stretti, dove i contatti tra gli atleti sono frequenti e la capacità di evitare problemi diventa cruciale per il successo.