Epilogo inatteso nella combinata a squadre femminile alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026: il successo degli Stati Uniti, dato per scontato con Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin, è sfumato. Shiffrin, infatti, ha concluso la sua prova al quarto posto, rimanendo fuori dal podio.

Oro austriaco, argento tedesco e bronzo americano

La medaglia d’oro è andata alle austriache Ariane Raedler e Katharina Huber. Le due atlete, seconde dopo la discesa, sono riuscite a gestire con notevole freddezza il vantaggio accumulato nella successiva manche di slalom.

L’argento è stato conquistato dalle tedesche Kira Weidle‑Winkelmann ed Emma Aicher, distanziate di soli cinque centesimi. Il bronzo, invece, è andato alla coppia americana formata da Jacqueline Wiles e Paula Moltzan, che ha preceduto le connazionali Johnson e Shiffrin di 0,31 secondi.

Le azzurre e le cadute decisive

Per quanto riguarda la squadra italiana, le uniche atlete arrivate al traguardo sono state Nicol Delago e Anna Trocker, classificatesi all’ottavo posto con un ritardo di 1,28 secondi. Trocker, giovanissima atleta altoatesina alla sua prima esperienza olimpica, ha dimostrato un atteggiamento positivo e determinato. Purtroppo, Martina Peterlini è uscita di scena dopo essersi sbilanciata, interrompendo così le speranze di medaglia della coppia con Elena Curtoni.

Anche Nadia Delago e Giada D’Antonio sono state eliminate: la giovane atleta napoletana ha inforcato una porta, mentre Sofia Goggia è caduta durante la discesa, impedendo a Lara Della Mea di partecipare alla manche di slalom.

Contesto e dinamiche della gara

La combinata a squadre femminile, una disciplina che prevede una manche di discesa e una di slalom con tempi sommati, ha riservato sorprese fin dalla discesa. Le austriache Raedler e Huber si sono subito messe in evidenza, conquistando una posizione di vertice. Nello slalom, Huber ha mantenuto la calma e il vantaggio, mentre Aicher ha siglato il miglior tempo di manche, recuperando ben quattro posizioni e portando la Germania sul podio.

Shiffrin fuori dal podio per un errore

Nella stessa gara, Mikaela Shiffrin ha perso il podio a causa di un errore commesso nella manche di slalom, chiudendo con il quindicesimo tempo. Questo risultato ha compromesso la vittoria che sembrava ormai a portata dopo la discesa. Le austriache Raedler e Huber, al contrario, hanno saputo capitalizzare al meglio la loro posizione di partenza, confermando la loro solidità in entrambe le discipline e conquistando meritatamente l'oro.