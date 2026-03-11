Le sprinter norvegesi si preparano a difendere il “fortino” di Drammen, dove giovedì 12 marzo tornerà la celebre sprint cittadina di sci di fondo. L’evento, che si svolge tra le vie della città norvegese, è pronto a offrire un’atmosfera unica e festosa, con le atlete impegnate in una gara a tecnica classica.

Il ritorno della sprint-salotto

L’appuntamento con la sprint cittadina di Drammen, nata nel 2003 e da allora quasi sempre presente nel circuito di Coppa del Mondo, segna il suo ritorno nel calendario 2026. In passato, l’evento era stato sospeso per motivi logistici nel 2009, per mancanza di neve nel 2020 e per restrizioni legate al Covid‑19 nel 2021.

Programma e contesto della gara

La gara si disputerà giovedì 12 marzo con qualificazioni e finali a tecnica classica. Le sprinter si sfideranno tra le vie gremite di Drammen, a circa quaranta chilometri da Oslo, in un contesto cittadino che valorizza lo spettacolo e l’accessibilità dello sci di fondo.

Contesto internazionale della tappa

La tappa di Drammen è confermata nel calendario della Coppa del Mondo FIS 2025‑2026 come sprint in tecnica classica, in programma il 12 marzo 2026. L’evento precede la tradizionale 50 km in tecnica libera di Oslo Holmenkollen, prevista per sabato 14 marzo.