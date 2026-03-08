Nella giornata conclusiva della Coppa del Mondo di sci di fondo a Lahti, andata in scena l’8 marzo 2026, la gara femminile sulla distanza di 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli ha visto il successo di Frida Karlsson. L’atleta svedese ha preceduto la connazionale Linn Svahn e l’americana Jessie Diggins, confermando la sua ottima condizione in questa fase della stagione.

La prova femminile: dominio svedese e Diggins sul podio

Frida Karlsson ha vinto la gara femminile con un vantaggio di 4”1 su Linn Svahn, mentre Jessie Diggins ha chiuso terza a 6”2.

Caterina Ganz è stata la migliore delle azzurre, chiudendo a 46”2 dalla vincitrice.

Le azzurre in gara

Tra le italiane, Caterina Ganz si è distinta come la migliore, mentre Iris De Martin Pinter, Monsorno e Cassol hanno puntato a entrare nella top 20. La gara si è svolta in condizioni tecniche impegnative, con le atlete che hanno dovuto gestire al meglio la strategia di gara e la scelta dei materiali.

Il programma della Coppa del Mondo a Lahti

La prova individuale di 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli si è svolta l’8 marzo 2026 a Lahti, con la gara femminile alle 10:30. Il programma ufficiale della Coppa del Mondo conferma queste tempistiche e la tipologia di gara.