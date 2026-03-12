Prosegue la quarantesima edizione della Pierra Menta, storica tappa del circuito mondiale di sci alpinismo, che quest’anno assegna anche i titoli iridati delle lunghe distanze. Nella seconda giornata di gare, William Boffelli e Davide Magnini hanno concluso al quarto posto, ma conservano la terza posizione nella classifica generale.

Seconda tappa: dominio francese, Boffelli e Magnini quarti

La vittoria nella seconda tappa è andata alla coppia francese formata da William Bon Mardion e Xavier Gachet, che hanno tagliato il traguardo in 3:25:32, precedendo di trenta secondi i connazionali Anselm Damevin e Samuel Equy.

Boffelli e Magnini hanno concluso la prova in 3:28:34, a 3’30” dalla testa della gara, ottenendo così il quarto posto di giornata.

Classifica generale: terzi con margine crescente

Nonostante il quarto posto odierno, Boffelli e Magnini mantengono la terza posizione nella classifica generale, con un ritardo di 6’08” dai leader Bon Mardion e Gachet. Il duo Michele Boscacci–Robert Antonioli, invece, scivola al sesto posto nella generale, con un ritardo aumentato a 18’19” dalla coppia di testa.

Prova femminile: ancora Francia in testa

In campo femminile, le francesi Axelle Gachet Mollaret e Celia Perillat Pessey si confermano al comando con il tempo di 3:57:18, seguite dalle connazionali Emily Harrop e Margot Ravinel in 4:00:02.

Le italiane Alba De Silvestro e Lisa Moreschini si piazzano al terzo posto con 4:11:07.

Contesto della Pierra Menta

La Pierra Menta è una delle gare più prestigiose dello sci alpinismo mondiale, articolata su quattro giornate e con oltre diecimila metri di dislivello complessivo. Quest’anno, la competizione assegna anche i titoli dei Mondiali di lunghe distanze, rendendo ogni tappa decisiva per la classifica generale.