La Val di Fassa si prepara ad accogliere il recupero delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, originariamente previste a Crans-Montana. L’appuntamento è fissato sulla rinomata pista La VolatA, teatro di tre giorni di competizioni che vedranno sfidarsi le migliori specialiste della velocità.

Il programma delle competizioni

Le prove ufficiali si svolgeranno il 4 e 5 marzo 2026. Le gare entreranno nel vivo venerdì 6 marzo con una discesa libera, a cui seguirà una seconda discesa nella giornata di sabato 7 marzo. Domenica 8 marzo, invece, il programma prevede la disciplina del superG, concludendo così un intenso weekend di sci internazionale in Val di Fassa.

Un evento di richiamo per la Val di Fassa

Questa tappa rappresenta un’occasione di grande rilievo per la località trentina, che ritorna protagonista nel calendario della Coppa del Mondo femminile. L’evento è destinato ad attirare l’attenzione di appassionati e media, con una copertura televisiva e in streaming estesa che consentirà di seguire ogni momento delle competizioni.

La Val di Fassa si conferma così una delle mete più apprezzate per lo sci alpino internazionale, pronta ad accogliere atlete e pubblico per un fine settimana all'insegna del grande sport.