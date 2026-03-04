Si è svolta questa mattina la prima prova cronometrata di discesa libera femminile sulla pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino, in Val di Fassa. L'evento si inserisce nell’ambito della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sofia Goggia ha adottato un approccio prudente, senza spingere al massimo, mentre Laura Pirovano e Nadia Delago hanno mostrato buone sensazioni sul tracciato. In testa alla classifica provvisoria figura la slovena Ilka Stuhec.

Chi ha brillato e chi ha gestito

Il miglior tempo della mattinata è stato realizzato da Ilka Stuhec, con 1’22"92.

Tuttavia, va segnalato che la slovena ha saltato almeno una porta, rendendo il suo crono non pienamente comparabile con quello delle altre atlete. In seconda posizione si è piazzata la francese Romane Mirandoli, a +0"17, seguita dalla statunitense Breezy Johnson a +0"34. Nadia Delago è risultata la migliore delle italiane, con il quinto tempo a +0"70, mentre Laura Pirovano ha chiuso sesta a +0"84. Sofia Goggia ha concluso con il diciannovesimo tempo, a +1"40, confermando di non aver spinto al massimo durante la prova.

Il programma della tappa

Domani è in programma una seconda prova cronometrata. Da venerdì, la tappa entrerà nel vivo con due discese libere consecutive, una delle quali servirà come recupero della gara non disputata a Crans Montana.

Il programma si concluderà domenica con un superG.

Conferme e contesto della prova

