Jannik Sinner si conferma tra i protagonisti assoluti del tennis mondiale, occupando il secondo posto nel Prize Money Ranking 2026. La classifica, che considera esclusivamente i premi in denaro ottenuti dai tennisti nei tornei ufficiali, vede l’altoatesino alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz. Sinner ha raccolto 3,21 milioni di dollari, frutto delle vittorie nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami (1,15 milioni ciascuna), oltre a 1,25 milioni di dollari australiani per la semifinale raggiunta agli Australian Open e 77.000 euro per i quarti di finale nel torneo ATP 500 di Doha.

Al vertice della graduatoria si trova Carlos Alcaraz, che ha totalizzato 3,7 milioni di dollari, grazie soprattutto al successo ottenuto sul cemento di Melbourne. Il distacco tra i due si è ridotto sensibilmente, alimentando l’attesa per i prossimi appuntamenti del circuito, in particolare il Masters 1000 di Montecarlo, dove Sinner potrebbe tentare il sorpasso sia nella classifica dei premi sia nel ranking ATP, puntando a diventare il nuovo numero uno del mondo.

La Top Ten del Prize Money Ranking 2026

La classifica dei premi in denaro vede, dopo Alcaraz e Sinner, il tedesco Alexander Zverev con 1,86 milioni di dollari, seguito dal russo Daniil Medvedev (1,79 milioni) e dall’australiano Alex de Minaur (1,55 milioni).

Completano la top ten Novak Djokovic (1,54 milioni), Ben Shelton (1,16 milioni), Felix Auger-Aliassime (1,15 milioni), Taylor Fritz (1,11 milioni) e Jakub Mensik (969.000 dollari). Questi dati, ufficiali e comunicati dagli organizzatori dei vari eventi, sono riconosciuti dalla ATP e rappresentano un indicatore importante dello stato di forma e della continuità dei migliori giocatori del circuito.

Il Contesto della Stagione ATP 2026

Il 2026 ATP Tour comprende sessantacinque tornei tra cui i quattro Grand Slam, i Masters 1000, gli ATP 500 e gli ATP 250, oltre a eventi come la Davis Cup e la Laver Cup. La stagione, iniziata il 2 gennaio e in programma fino al 20 dicembre, vede i migliori tennisti del mondo impegnati su superfici diverse e in contesti competitivi di alto livello.

Il calendario fitto e la distribuzione dei premi in denaro riflettono l’intensità della stagione e la necessità per i giocatori di mantenere costanza di rendimento per restare ai vertici delle classifiche sia tecniche sia economiche.

Con il Masters 1000 di Montecarlo all’orizzonte, cresce l’attesa per vedere se Sinner riuscirà a colmare definitivamente il gap con Alcaraz, sia in termini di premi sia nella corsa al primo posto del ranking mondiale.