Il velocista romagnolo Matteo Malucelli ha espresso un forte ottimismo sul potenziale di Tadej Pogacar. Ospite di Bike Today, programma di OA Sport, Malucelli ha suggerito che il campione sloveno potrebbe conquistare tutte e cinque le Classiche Monumento. Ha inoltre confidato un’ambizione personale: “Non mi dispiacerebbe essere il McEwen della situazione”.

Pogacar e il Sogno delle Cinque Monumento

Matteo Malucelli ha analizzato con fiducia le prospettive di Tadej Pogacar. “Addirittura penso che quest’anno possa anche vincere tutte e cinque le Monumento”, ha dichiarato.

La sua argomentazione: Pogacar ha già vinto la Sanremo e, se si aggiudicasse la Roubaix, le altre tre (Liegi e Lombardia) sarebbero a portata. “Dunque davvero può essere il suo anno”, ha concluso Malucelli. Il sogno delle cinque Monumento non è nuovo per Pogacar: già nel 2025 aveva affermato: “Posso sognare le cinque Monumento”, e per il 2026 ha pianificato di partecipare a tutte le Classiche Monumento di primavera, puntando a diventarne il quarto vincitore.

La Filosofia di Malucelli: Essere il "McEwen della Situazione"

Riflettendo sulla propria carriera, Matteo Malucelli si è paragonato a McEwen: “Se mettiamo sul piatto Petacchi e McEwen, Petacchi era più forte, ma McEwen ha vinto le sue corse.

Non mi dispiacerebbe essere il McEwen della situazione”. Questo paragone evidenzia l’importanza della concretezza e della capacità di cogliere le occasioni. Una filosofia che premia costanza e abilità di finalizzare.

Preparazione e Obiettivi Stagionali

Malucelli è in altura sull’Etna per prepararsi. Ha avuto un buon avvio di stagione con la vittoria all’AlUla Tour. Tra i suoi obiettivi futuri, spicca una possibile partecipazione al Giro d’Italia. Se non selezionato, prenderà parte a corse come il Giro di Turchia, Ungheria o gare europee. Ha ricordato il rallentamento della sua crescita professionale a causa del caso Gazprom nel 2022, ma ha recuperato terreno e compiuto un salto di qualità già dall’anno scorso, dimostrando resilienza e determinazione.