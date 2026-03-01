La vittoria di Sofia Goggia nel Super‑G di Soldeu si traduce in un importante risvolto economico. La campionessa bergamasca ha incassato 54 709 euro grazie al successo ottenuto in Andorra, un premio che riflette l’aumento del montepremi rispetto alla stagione precedente.
Il contesto agonistico
Goggia ha conquistato il primo posto con il tempo di 1’25"95, superando la tedesca Emma Aicher di 24 centesimi e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie di 31 centesimi. Si tratta del suo secondo successo stagionale in Super‑G, a oltre due mesi di distanza dal precedente successo in Val d’Isère.
Questa prestazione le ha permesso di consolidare il pettorale rosso di leader nella classifica di specialità.
Il premio in denaro
Il montepremi per la gara di Soldeu è stato erogato direttamente in euro, eliminando la necessità di conversione dal franco svizzero. L’importo assegnato alla vincitrice è stato di 54 709 euro, un valore superiore rispetto ai circa 47 000 franchi (poco meno di 50 000 euro) delle stagioni precedenti. Questo cambiamento rende più immediato il valore economico per le atlete.
L’incentivo economico
Il premio in denaro per le gare di Coppa del Mondo femminile è stabilito dalla FIS. La cifra incassata da Goggia rappresenta un significativo incentivo economico, che si affianca al traguardo sportivo. Il passaggio al pagamento in euro facilita la percezione del valore del successo per le protagoniste delle competizioni.