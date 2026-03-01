Il Super-G femminile di Coppa del Mondo a Soldeu, Andorra, apre oggi, domenica primo marzo, la sua seconda giornata. Le azzurre Sofia Goggia e Federica Brignone sono pronte a tornare in pista dopo le emozioni delle Olimpiadi e la prima prova disputata ieri. Goggia, leader indiscussa della classifica di specialità, mira al riscatto dopo essersi classificata sesta nella gara precedente. Brignone, reduce dai due ori olimpici, affronta la competizione con l'intento di “stupire”, nonostante i dolori alla gamba che la affliggono.

La vigilia della gara è caratterizzata da un clima di attesa e tensione.

Sofia Goggia e Federica Brignone cercano il podio, puntando a riscattare la prova di ieri. Nel Super-G di 24 ore fa, la bergamasca Goggia ha concluso in sesta posizione, accusando un distacco di 1.32 dalla vincitrice e subendo una battuta d’arresto nella classifica di specialità. Nonostante ciò, l'azzurra mantiene la testa della classifica, sebbene il suo vantaggio su Alice Robinson si sia ridotto a soli 20 punti. Federica Brignone, dal canto suo, torna in gara accusando dolore, avendo rinunciato alla discesa del giorno precedente. La competizione prenderà il via alle ore 10.15, con la partenza della svizzera Corinne Suter.

Protagoniste e contesto

La vigilia della gara è segnata da un forte desiderio di riscatto per le atlete italiane.

Sofia Goggia, pur conservando il pettorale rosso di leader della specialità, ha visto diminuire il suo margine su Alice Robinson da sessanta a venti punti, a seguito del sesto posto ottenuto ieri. Federica Brignone, campionessa olimpica sia in Super-G che in gigante, affronta questa prova con notevole determinazione, nonostante i problemi fisici, decisa a sorprendere ancora una volta il pubblico e le avversarie.

Dettagli tecnici e programma

La seconda prova di Super-G femminile si svolge oggi, domenica primo marzo, sulla pista Àliga di Soldeu. La partenza è fissata per le ore 10.15. Corinne Suter darà il via alla gara, seguita dalle atlete italiane, tra cui spiccano Sofia Goggia e Federica Brignone.

Altre azzurre in gara includono Roberta Melesi, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Sara Allemand, Asja Zenere, Sara Thaler, Nicol e Nadia Delago.

Esiti della gara precedente

Nel Super-G disputato ieri, la vittoria è andata a Emma Aicher, che ha fermato il cronometro a 1’26"72, precedendo Alice Robinson e Corinne Suter. Sofia Goggia si è rivelata la migliore delle italiane, concludendo al sesto posto con un distacco di 1"32. Federica Brignone, al rientro dopo i successi olimpici, ha chiuso quindicesima, penalizzata da un errore in curva e da una scivolata che ne ha compromesso la performance. La gara è stata interrotta per circa dieci minuti a causa di una caduta dell'austriaca Ricarda Haaser, soccorsa e trasportata via in barella, ma cosciente.