Sofia Goggia difende il pettorale rosso nel primo Super-G femminile della Coppa del Mondo 2025-2026, recupero della gara cancellata a Zauchensee. La competizione si svolge a Soldeu, Andorra, con partenza prevista per le ore 10.15. Saranno 58 le atlete in gara, provenienti da quindici nazioni, tra cui un nutrito contingente italiano di dieci partecipanti.

Goggia, leader indiscussa della classifica di specialità con 280 punti, affronta la gara con l'obiettivo di consolidare la sua posizione. Al suo fianco, Federica Brignone, campionessa olimpica in carica, sarà al via con il pettorale numero dieci, nonostante un persistente dolore alla gamba sinistra che le ha causato difficoltà.

Le azzurre in pista a Soldeu

La squadra italiana schiera un totale di dieci atlete: Roberta Melesi (pettorale 5), Elena Curtoni (6), Sofia Goggia (9), Federica Brignone (10), Laura Pirovano (17), Sara Allemand (33), Asja Zenere (34), Sara Thaler (43), Nicol Delago (45) e Nadia Delago (54). Goggia guida la classifica di specialità con 280 punti, seguita da Alice Robinson (220) e Lindsey Vonn (190). Nella graduatoria generale, Mikaela Shiffrin è in testa con 1133 punti, mentre tra le atlete in gara la migliore è Emma Aicher (734), seguita da Goggia (646).

Brignone: la determinazione nonostante il dolore

Federica Brignone, che era stata assente nelle prove cronometrate e nella discesa del giorno precedente, è regolarmente iscritta al Super-G.

In conferenza stampa, l'atleta aveva espresso le sue preoccupazioni: "In settimana abbiamo valutato se venire qui, se continuare e quale fosse la scelta migliore per me. Alla fine ho deciso di venire: Andorra è uno dei miei posti preferiti. Lunedì ho fatto un’altra infiltrazione al ginocchio, solo di acido ialuronico, ma sto facendo fatica. Onestamente speravo di stare meglio e di sentirmi un po’ a posto. Ho parecchio dolore e faccio fatica ad appoggiarmi, infatti oggi non mi avete vista in prova. Valuterò giorno per giorno". La sua presenza testimonia una forte determinazione.

Contesto della gara e programma

Il Super-G femminile di Soldeu prenderà il via alle ore 10.15. Sofia Goggia, con il pettorale numero 9, dovrebbe partire intorno alle 10.31, considerando l'intervallo di due minuti tra le prime quindici atlete.

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 2 HD, in streaming su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max, con diretta testuale su OA Sport.

La competizione di oggi rappresenta il primo dei due Super-G in programma nel fine settimana a Soldeu, entrambi recuperi di gare precedentemente cancellate. La pista andorrana offre una nuova opportunità per le atlete italiane, in particolare per Sofia Goggia che mira a consolidare la sua leadership nella specialità, e per Federica Brignone che, nonostante le difficoltà fisiche, intende lottare per un risultato di prestigio.